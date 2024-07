Un principe sul lago di Como: a Villa Erba arriva De Gregori per Le Serre Music Festival

Il secondo appuntamento live a Villa Erba per Le Serre Music Festival, porta sul palco di Cernobbio Francesco De Gregori domenica 21 luglio. Opening Act Francesca Baraldi. Una data del suo tour con cui torna sui palchi a due anni di distanza dagli ultimi live da solista. Ad accompagnare il cantautore romano, che proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, la sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta ne

I biglietti sono disponibili su TicketOne e Ticketmaster e in tutti i punti vendita abituali.

L’esordio discografico risale invece al 1973, quando De Gregori firma Alice non lo sa, il suo primo piccolo capolavoro. Il disco non stravende - in quegli anni Crocodile Rock di Elton John era il 45 giri più venduto, Il mio Canto libero di Lucio Battisti l’album che nemmeno i Pink Floyd riuscirono a scavalcare - ma Francesco De Gregori diventa subito l’idolo dei più giovani. Un buon segno, almeno allora. Le canzoni si distinguono per una poetica struggente: Alice, Le strade di lei, La casa di Hilde, e la lievissima Suonatori di Flauto, diventeranno presto gemme immortali della canzone d’autore italiana. Musicalmente l’album è molto articolato, in evidenza ci sono soprattutto gli archi arrangiati con profondità ad arricchire canzoni dolcissime come I musicanti. Tra i 12 pezzi di questo debutto già emerge anche il De Gregori che canta l’amore e fa innamorare con brani come Sono Tuo, mentre l’impegno di Saigon chiude un lavoro quasi perfetto. Bufalo Bill, il primo album davvero immortale, arriverà solo tre anni più tardi. Il resto è storia lungo la strada della grande musica d'autore.

La scaletta a Cernobbio

Sento il fischio del vapore

(Francesco De Gregori e Giovanna Marini cover)

Il vestito del violinista

Atlantide

Piano bar

Compagni di viaggio

Cose

Festival

Gambadilegno a Parigi

L'uccisione di Babbo Natale

Natale

Falso movimento

I matti

Come il giorno (I Shall Be Released)

I matti

Generale

Il cuoco di Salò

San Lorenzo

La leva calcistica della classe '68

Sempre e per sempre

La donna cannone

Bis

Mannaggia alla musica

(Ron cover)

Anidride solforosa

(Lucio Dalla cover)

Rimmel

Buonanotte fiorellino