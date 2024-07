Cristiano De André, nel nome del padre: il Best of Live Tour arriva sul lago di Como

Cristiano De André si esibirà in concerto con “De André #DeAndré – Best of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. L'artista è atteso a Le Serre Music Festival, mercoledì 24 luglio, sul bellissimo palco di Villa Erba a Cernobbio.

Il progetto “De André canta De André” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023) e dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio.

Con “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, Cristiano De André, unico vero erede dell'immenso patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio De André.

La scaletta

Mégu megún

'Â çìmma

Ho visto Nina volare

Don Raffaè

Se ti tagliassero a pezzetti

Smisurata preghiera

Verranno a chiederti del nostro amore

Canzone del padre

Nella mia ora di libertà

Bocca di rosa

Amico fragile

La canzone di Marinella

Disamistade

Andrea

La cattiva strada

Un giudice

Il testamento di Tito

La collina

Volta la carta

Quello che non ho

Fiume Sand Creek

Bis

Crêuza de mä

Il pescatore

La canzone dell'amore perduto

Sulla scia della canzone d'autore, e dopo il meraviglioso concerto di Francesco De Gregori, altri due attesi live: Antonello Venditti (soldout), atteso a Cernobbio sabato 27 luglio, e Samuele Bersani, in concerto sempre a Villa Erba, domenica 28 luglio.