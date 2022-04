Davide Van De Sfross e tanti altri nel concertone per la riapertura della Regina

In occasione della riapertura della Statale Regina dopo quattro mesi di chiusura per la realizzazione della Variante della Tremezzina MyNina, in collaborazione con i comuni di Argegno, Tremezzina, Sala Comacina, Colonno e con il sostegno dell’Associazione Turistica Tremezzina organizza On The Road Again, il concertone per la riapertura della Regina!

Più di 10 artisti locali capitanati da Davide Van De Sfroos si alterneranno sul palco per festeggiare la riapertura della statale regina e la ristabilita viabilità ordinaria, vitale per il territorio, i cittadini e tutti i turisti che stanno per tornare a popolare le famose rive del Lario.

Oltre a Davide Van De Sfroos saranno presenti all’evento:

TIRLINDANA, GVH LITE, SIMONE PEDUZZI, SABRINA MORGANTI,

GIANCARLO CREA & FABIO COLOMBO, IBRAVI,

GIGI CERESA & CACHITO, PUSH BUTTON GENTLY e altri ancora.

Mercoledì, 6 Aprile 2022

a partire dalle ore 18.30

ARGEGNO

P.zza Roma

L’ingresso sarà gratuito!