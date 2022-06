David Grissom live a Cantù con Andrea Parodi e i Mandolin' Brothers

Sabato 2 luglio, alle 21, David Grissom sarà ospite del concerto dei Mandolin’ Brothers e di Andrea Parodi Zabala organizzato dall’AIDO in Piazza Garibaldi a Cantù. Cos’hanno in comune John Mellencamp, Ringo Starr, Robben Ford, Buddy Guy, John Mayall, Almann Brothers, Joe Ely, Bob Dylan, le Dixie Chicks e Chris Isaak? Lo straordinario chitarrista David Grissom che ha suonato e contribuito al “suono” di tutti questi artisti e molti altri.

David Grissom comincia la sua carriera nel 1983 a Austin, quando appena trasferitosi nella capitale del Texas trova immediatamente lavoro come chitarrista solista per Lucinda Williams e Lou Ann Barton. Nel 1985 entra a far parte della band di Joe Ely, registrando e suonando dal vivo in continuazione fino al 1991, anno in cui arriva la chiamata da John Cougar Mellencamp. Le chitarre di Grissom portano un grandissimo contributo al sound del rocker dell’Indiana, come testimoniano gli album Whenever we Wanted, Dance Naked e soprattutto il capolavoro Human Wheels.

Dopo l’intensa esperienza al fianco di Mellencamp, David torna a Austin per formare i suoi Storyville che lo vedono al fianco dei Double Trouble, la sezione ritmica del leggendario Steve Ray Vaughan e il vocalist Malford Miligan. David Grissom è uno dei più grandi chitarristi al mondo e sarà in tour in Italia nei prossimi giorni accompagnato da Archelao Macrillò alla batteria e da Antonio “Rigo” Righetti, storico bassista di Ligabue.