Ecco cosa succederà (per ora) in estate

Con maggio alle porte, gli appuntamenti estivi più importanti sono ormai decisi. A far la parte del leone, almeno sinora, è stata indubbiamente Cernobbio. Dopo aver annunciato i suoi festival a Villa Erba già a marzo, che saranno ben tre, ha via via iniziato a riempirli di contenuti. Il primo, e per certi versi ancora tutto da scoprire, anche per la novità del format, è Lago di Comics, la kermesse dedicata alla musica, alla birra e ai fumetti che si terrà nell'ampia cornice dell'ex Galoppatoio di Villa Erba dal 30 giugno al 2 luglio.

Successivamente, una delle manifestazioni più attese dell'estate: LaVilla Music&Arts Festival”, quattro giorni di concerti e comedy sempre nel magnifico parco di Villa Erba a Cernobbio. In questo caso sono già stati annunciati tutti gli ospiti: il 20 luglio Fiorella Mannoia e Danilo Rea per una data della loro tournée Luce; il 21 luglio la data lariana del Summer Tour di Andrea Pucci; il 22 luglio il cantautore romano Mannarino con il suo spettacolo Corde; il 23 luglio Max Angioni e il suo show Miracolato che chioserà l'evento organizzato da MyNina, come tutti quelli previsti a Cernobbio, dall'agenzia comasca fondata da Gianpiero Canino e attiva nel mondo dell’intrattenimento a 360 gradi.

Infine, almeno per quanto riguarda Cernobbio, dopo l’eccezionale successo della prima edizione nel 2022, torna dal 7 al 10 settembre 2023, ancora nell’area dell’ex-Galoppatoio di Villa Erba, il Lake Sound Park, il festival che unisce musica, cultura, scoperta del territorio e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità. Tra i nomi della nuova line up, che verrà svelata definitivamente a breve, Piero Pelù con il suo rock eclettico, rivoluzionario e imprevedibile, che porterà on stage la sua storia da protagonista della musica italiana lunga 43 anni e il suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba.

Veniamo quindi a Como. Dopo il mezzo flop per Villa Olmo Nights. e in attesa di capire come e quando il Comune svelerà il programma riadattandolo al "mancato interesse" in prima battuta da parte degli addetti ai lavori, è per ora il Festival Como Città della Musica a salvare l'estate live del capoluogo. In cartellone naturalmente l'opera partecipata con l'Aida di Verdi, il balletto, e ancora tanta musica: sinfonica, tributi, e spettacoli con ospiti Eugenio Finardi e Irene Grandi. Molti gli spettacoli annunciati anche nella vicina Svizzera, soprattutto a Lugano: Estival Jazz che ha puntato sul Ben Harper, Long Lake che ospita tra gli altri Coma Cose e Notwist, e infine la "squadra" MyNina con Madame, Salmo e Ludovico Einaudi.