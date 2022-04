A Fenegrò concerto tributo agli Who: sul palco anche Rocco Tanica

Concerto-spettacolo a Fenegrò. Quella di sabato 9 aprile 2022 sarà una serata all'insegna del rock targato "The Who". Infatti, il concerto intitolato Who's Night è un tributo alla band britannica e vedrà esibirsi sul palco la band comasca Voltaren e numerosi altri ospiti, tra i quali anche il musicista e cofondatore di Elio & le Storie Tese, Rocco Tanica. L'evento si terrà all'auditorio di via dell'Arte, 1. Per info e prenotazioni telefonare al 348.2215818. Si inizia alle ore 21.