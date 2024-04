Concerto (narrato) alla parrocchia di Civello: riflessioni in parole e musica sulle parole del Papa

Indirizzo non disponibile

Dopo diversi anni di assenza da eventi concertistici, la corale di Civello ha deciso di riunire nuovamente la comunità parrocchiale intorno a sé con un appuntamento davvero speciale. L'obiettivo principale di questo evento è rispondere a una serie di domande fondamentali riguardanti la Santa Messa e il suo significato.

Partendo dalle parole del Papa, che ha sottolineato come l'Eucaristia porti sempre al vertice dell'azione di salvezza di Dio, il concerto si propone di spiegare in modo semplice ma concreto il significato della celebrazione eucaristica. Si tratta di una memoria del Mistero Pasquale di Cristo, un momento che rinnova il cuore e l'esistenza di chi partecipa, cambiando il modo di relazionarsi con Dio e con gli altri.

La componente recitativa del concerto è stata redatta con la collaborazione del giornalista Paolo Bustaffa (giornalista, già direttore dell’Agenzia d'informazione Sir, promotore del Progetto europeo giornalisti cristiani) è affidata all'interpretazione dell'attrice Laura Negretti, una figura ben nota e stimata nella comunità di Civello. La corale parrocchiale si esibirà in 12 brani musicali attentamente selezionati per far comprendere al meglio i concetti esposti durante il concerto.

Gli autori dei brani sono organisti e sacerdoti contemporanei come Bruno Belli, Marco Frisina, Gilberto Sessantini e Antonio Parisi. Inoltre, verranno eseguite composizioni di due grandi autori classici, J.S. Bach e W.A. Mozart, che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica.

Per l'occasione, il giovane organista Alessandro Molteni ha elaborato alcuni brani che verranno eseguiti durante la serata, dimostrando il suo talento e la sua passione per la musica sacra.

In questo modo, la Corale di Civello intende offrire alla comunità parrocchiale un'esperienza musicale e spirituale unica, che possa arricchire e rinnovare la fede di tutti i presenti.