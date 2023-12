A Sant'Abbondio concerto di Natale: unione tra musica e solidarietà

Il 21 dicembre, alle 20.45 nella suggestiva Basilica Sant'Abbondio a Como, si terrà un evento straordinario: un concerto di Natale organizzato dal gruppo di volontari Frontiere di Pace. L'iniziativa mira a valorizzare e far conoscere le attività e i viaggi umanitari del gruppo, che opera con impegno sistematico in Ucraina. Sarà anche l'occasione per raccogliere generi alimentari per le missioni umanitarie in Ucraina. L'ingresso è gratuito con offerta libera.

Un viaggio musicale e umanitario

Il concerto prevede esibizioni musicali, tra cui il violino di Giulia Vicenzotti e esibizioni personali dell'organizzatore. Il programma è articolato in tre blocchi, durante i quali il gruppo Frontiere di Pace condividerà testimonianze, foto e video delle proprie esperienze umanitarie in Ucraina. La parte centrale sarà interamente natalizia, presentando melodie tradizionali e brani di repertorio, inclusi i capolavori di Handel e Corelli. Il resto dello spettacolo abbraccerà la musica romantica e moderna delle varie scuole nazionali, dall'inglese all'italiana, dalla tedesca alla norvegese e all'americana.

Musica, parole e immagini per un Mondo Migliore

Il concerto rappresenta un'opportunità unica di unire la musica alle testimonianze visive e verbali presentate durante la serata. L'invito è esteso a tutti per partecipare al Concerto di Natale, dedicato a ogni persona incontrata in Ucraina e a coloro che ancora attendono di essere incontrati. L'evento offre una nuova occasione per condividere l'impegno a favore di chi invoca giustizia e libertà. La Basilica di Sant’Abbondio, con la sua storia e il valore della testimonianza, diventa un luogo speciale in cui incontrare coloro che condividono e desiderano condividere le missioni umanitarie di Frontiere di Pace. Un sentito ringraziamento a don Michele Pitino per la generosa disponibilità della basilica di Sant’Abbondio.