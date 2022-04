Concerto dell'accoglienza allo Spazio Gloria per raccogliere fondi per i profughi ucraini

L’Arci e D’Altrocanto con l’adesione della Parrocchia di Rebbio, Como senza frontiere, Coordinamento comasco per la Pace, Acli, Anpi, Auser, Emergency, Cgil, Uil, invitano al Concerto dell’accoglienza allo Spazio Gloria, via Varesina 72 Como, giovedì 14 aprile alle 21.

L’iniziativa, parte dell'impegno di neutralità attiva, vuole offrire un ristoro culturale per i profughi arrivati già (dall’Ucraina e da ogni territorio di guerra) e sarà occasione per raccogliere fondi (esclusivamente denaro) per finanziare l’azione locale di don Giusto Della Valle e internazionale dell’Arci e di Arcs (porto aiuto, prendo profughi/e e accolgo da tutte le guerre). Poche parole, molta musica e la gioia della solidarietà e della scelta della Pace. Ingresso libero con Ffp2 e Green pass rafforzato.