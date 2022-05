Concerti nelle ville con il Conservatorio di Como

Anche quest’anno il Conservatorio di Como porta la musica declinata in tutte le sfaccettature nelle Ville della città, per i mesi di giugno e luglio.

Sono quindici gli eventi che vedranno in campo formazioni solistiche e da camera, repertori del Seicento o contemporanei, pagine le più famose per voci o strumenti, autentiche rarità, eseguite dai migliori studenti del Conservatorio, italiani e orientali.

I primi quattro concerti e l'ultimo di questa rassegna verranno proposti nella splendida sala seicentesca di palazzo Arese-Borromeo (sala Aurora). Ispirati dagli affreschi ascolteremo brani di Beethoven, Mozart e ?ajkovskij. In particolare, il programma prevede:

1 GIUGNO, Cesano Maderno presso Palazzo Arese, ore 21:00

DA BEETHOVEN A GRIEG

Musiche di Beethoven, Grieg e Schumann

3 GIUGNO, Cesano Maderno presso Palazzo Arese, ore 21:00

PERCORSI DA CAMERA

Musiche di Beethoven, Chopin, Mozart, Prokof'ev e Schubert

8 GIUGNO, Cesano Maderno presso Palazzo Arese, ore 21:00

DUO FRANCESE

Musiche di Debussy, Franck

17 GIUGNO, Cesano Maderno presso Palazzo Arese, ore 21:00

PIANOFORTE VIRTUOSO

Musiche di ?ajkovskij, Chopin, Granado, Liszt, Mendelssohn-Bartholdy e Skrjabin

24 LUGLIO, Cesano Maderno presso Palazzo Arese, ore 21:00

I QUARTETTI PER ARCHI DI BEETHOVEN

programma dal laboratorio "Ludovico Van: Beethoven raccontato attraverso i quartetti per archi"

Seguendo l'ordine cronologico, il 19 giugno a Villa Sucota ore 17:30, violini e violoncelli ci presenteranno "A TUTTO BACH", concerto dedicato alle Partite e Sonate per violino solo e violoncello solo.

19 GIUGNO, Villa Sucota, ore 17:30

A TUTTO BACH

Dagli strumenti alla voce, il 3 luglio alle ore 21:00, a Grandate presso Villa Franchi Borella, gli studenti di canto lirico del Conservatorio di Como ci faranno viaggiare attraverso alcune delle arie più belle di Gounod, Mozart, Puccini, Rossini e Verdi, accompagnati al pianoforte dal maestro Gianni Gambardella.

3 LUGLIO, Villa Franchi Borella, ore 21:00

"...E VO GRIDANDO"

Musiche di Gounod, Mozart, Puccini, Rossini e Verdi



Presso Villa del Grumello ascolteremo, invece, tre concerti in cui i grandi protagonisti saranno gli strumenti a fiato.

10 LUGLIO, Villa del Grumello, ore 11:00

TROMBE IN QUARTETTO

Musiche di Bach, Byrd, Elgar, Händel, Haydn, Mendelssohn-Bartholdy e Purcell

17 LUGLIO, Villa del Grumello, ore 11:00

QUINTETTO DI FIATI

Musiche di Bozza e Françaix

17 LUGLIO, Villa del Grumello, ore 18:00

LARIO BRASS IN CONCERTO

Musiche di Morricone, Hazell, Susato e Verdi



Nella ideale cornice di Villa Olmo ascolteremo sia musica da camera proposta da flauti, violoncello e pianoforte, sia nuovamente studenti del dipartimento di canto che ci guideranno alla scoperta de "La Favorita" di Donizetti, accompagnati da Gianni Gambardella al pianoforte. Anche il violoncello torna ad essere nuovamente protagonista nel concerto del 23 luglio.

16 LUGLIO, Villa Olmo, ore 17:30

CONFIDENZE DA CAMERA

Musiche di Andersen, Doppler, Mendelssohn-Bartholdy, Poulenc

20 LUGLIO, Villa Olmo, ore 17:00

DONIZETTI E “LA FAVORITA”

Concerto-selezione dall’opera “La Favorita” di Gaetano Donizetti (1828-1837)

Presentazione a cura del Maestro Diego D’Auria

23 LUGLIO, Villa Olmo, ore 17:00

VIOLONCELLO DANZANTE

Musiche di Beethoven, Popper, Šostakovi?



Lunedì 18 luglio alle ore 21:00 ci spostiamo a Villa Erba, una delle più importanti ville del lago di Como, dove il violoncello accompagnato dal pianoforte si mostrerà nelle due diverse facce come suggerisce il titolo: dalla musica russa del compositore tardo-romantico Prokof’ev alle melodie spagnole di Cassadò.

18 LUGLIO, VILLA ERBA, ore 21:00

VIOLONCELLO A DUE FACCE

Musiche di Cassadò e Prokof'ev



Nella cornice di Villa Imbonati, gli archi ci guideranno in un ascolto alla scoperta di Beethoven.

23 LUGLIO, Villa Imbonati, ore 17:00

I QUARTETTI PER ARCHI DI BEETHOVEN

programma dal laboratorio "Ludovico Van: Beethoven raccontato attraverso i quartetti per archi"



Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria.