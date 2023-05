Concerti in Villa 2023, tutto il programma della rassegna del Conservatorio

Indirizzo non disponibile

La rassegna dei concertiinvilla2023 che sarà inaugurata da tre appuntamenti nell’iconica Villa Olmo i primi giorni di giugno. Questa rassegna, giunta alla sua seconda edizione, continua a rinnovarsi nei contenuti grazie ai giovani interpreti e ai loro Maestri restando legata alla sua tradizione e al territorio. La località incontra l’internazionalità in queste bellissime e preziosissime Ville, patrimonio di arte e cultura. Nei tredici eventi, che abbracceranno tutta la stagione estiva da giugno a settembre concludendosi in autunno il 29 ottobre, i più brillanti discenti interpreteranno diversi repertori dal Barocco alla contemporaneità.

I primi tre concerti del Conservatorio a Villa Olmo vedranno tre programmi di grande rilievo: il primo giugno il concerto lirico dal titolo VW210 interpreterà le musiche di Verdi e Wagner, il 2 giugno il concerto per pianoforte Vision pour le piano porterà le musiche di C. Debussy, M. Musorgskij, S. Prokofiev e ospiterà l’esibizione danzante degli studenti del Liceo coreutico di Busto Arsizio. L’ultimo dei tre appuntamenti vedrà un duo violino e pianoforte interpretare le musiche di C.Franck e K. Szymanowski.

Il Lario Brass Ensemble del Conservatorio di Como sarà protagonista del Concerto a Villa Franchi Borella a Grandate il 16 giugno mentre il giorno successivo, il 17 giugno, Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno ospiterà il concerto per violino e pianoforte dal titolo Maestoso… primo appuntamento di una diade che si concluderà il 16 luglio con il concerto …ma appassionato con le musiche di Ludwig Van Beethoven.

La rassegna prosegue a Villa Sucota a Como il 25 giugno con il concerto di archi Musica privata: scrittura cameristica di diletto e sapienza, il 2 luglio a Palazzo Arese Borromeo con il concerto Musica da camera del Barocco italiano e il 9 luglio a Villa Imbonati a Cavallasca con il duo di chitarre.

Due progetti speciali per i quartetti per archi e l’ensemble di archi si esibiranno rispettivamente il 3 settembre a Villa Imbonati e il 17 settembre a Palazzo Arese Borromeo.

Chiudono idealmente questa rassegna i concerti presso la stupenda Villa Erba a Cernobbio: il primo il 21 luglio a conclusione degli appuntamenti prima delle vacanze dal titolo Messieurs, Dames: voici la France! con le musiche di Debussy e Ravel ed il secondo il 29 ottobre con le Quattro Stagioni di Vivaldi.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria.