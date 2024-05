I concerti Candlelight tornano a Como: da Vivaldi ai Colplay, da Queen a Einaudi

I Concerti Candlelight - intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica – proseguono nella città di Como nel mese di Giugno, con un calendario speciale di serate a lume di candela: dal tributo ai Queen, alle Quattro Stagioni di Vivaldi e ai Coldplay a Terrazza 241, passando per il tributo a Ludovico Einaudi a Villa Geno.

I concerti Candlelight sono una serie di concerti musicali originali creati da Fever con lo scopo di democratizzare l’accesso alla musica classica. Questo formato innovativo rappresenta un'esperienza musicale dal vivo unica attraverso un'offerta variegata di programmi per soddisfare tutti i gusti musicali, proposti da musicisti locali, in diversi luoghi mozzafiato, illuminati da migliaia di candele.

Nati come una serie di concerti di musica classica, i concerti Candlelight riproducono le opere dei più grandi compositori come Vivaldi, Mozart e Chopin. Ora, la lista sempre crescente di programmi include una vasta gamma di temi e generi, tra cui omaggi ad artisti contemporanei come Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, oltre a spettacoli dedicati al K-Pop, colonne sonore di film e molti altri. Questa esperienza multisensoriale si è evoluta coinvolgendo anche ballerini di danza classica, acrobati e proponendo altri generi musicali, come jazz, soul, opera, flamenco e molto altro.

I concerti di Como

Candlelight Open Air: tributo ai Queen

Luogo: Terrazza 241

Data e orario: 3 giugno alle ore 22:30

Prezzo: a partire da € 40

Candlelight Open Air: Le Quattro Stagioni di Vivaldi

Luogo: Terrazza 241

Data e orario: 4 giugno alle ore 20:30

Prezzo: a partire da € 40

Candlelight Open Air: tributo ai Coldplay

Luogo: Terrazza 241

Data e orario: 4 giugno alle ore 22:30, 2 luglio alle ore 20:30 e alle ore 22:30

Prezzo: a partire da € 40

Candlelight Open Air: tributo a Ludovico Einaudi

Luogo: Villa Geno

Data e orario: 13 giugno alle ore 22:30

Prezzo: a partire da € 29

Candlelight Open Air: tributo ai Coldplay

Luogo: Villa Geno

Data e orario: 13 giugno alle ore 22:30

Prezzo: a partire da € 29