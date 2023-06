I concerti Candlelight arrivano anche a Como, ecco dove e quando

Fever, la principale piattaforma globale di scoperta dell'intrattenimento dal vivo, propone un calendario di nuovi concerti Candlelight in Lombardia. Dopo il successo ottenuto in oltre 100 città nel mondo, le tappe estive presentano nuovi appuntamenti anche a Como a partire dal mese di luglio. I concerti Candlelight saranno infatti presenti in importanti festival musicali italiani. Ad esempio, per il Festival Como Città della Musica, l'Arena Teatro Sociale sarà trasformata in un'atmosfera intima a lume di candela per ospitare due spettacoli: Tributo ai Queen e Tributo a Ennio Morricone e Colonne Sonore, permettendo agli spettatori di immergersi completamente in un programma speciale e consentendo a un pubblico più ampio di sperimentare concerti di musica classica, e non solo, ascoltare i pezzi più iconici dei più grandi compositori e i successi di artisti famosi in un modo diverso. I concerti Candlelight sono una serie di concerti musicali originali creati da Fever per democratizzare l'accesso alla cultura, consentendo a persone di tutto il mondo di godere di spettacoli di musica dal vivo a lume di candela suonati da musicisti locali in vari luoghi mozzafiato illuminati da migliaia di candele.

Candlelight Como: Ennio Morricone e colonne sonore all’Arena Teatro Sociale

Dove: Arena Teatro Sociale

Date e orari: 4 luglio alle 21:00

Prezzo: a partire da € 25

Candlelight Como: tributo ai Queen all’Arena Teatro Sociale

Dove: Arena Teatro Sociale

Date e orari: 4 luglio alle 23:00

Prezzo: a partire da € 25

Concerto con palco illuminato di candele anche quellon promosso invece da MyNina che porterà invece a Villa Erba di Cernobbio Fiorella Mannoia e Danilo Rea.