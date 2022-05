Riparte il Como Gospel Choir: concerto al Teatro Nuovo di Rebbio il 14 maggio

Dopo l’emergenza covid, a cinque mesi dall’ultimo concerto, torna in scena il Como Gospel Choir: appuntamento sabato 14 maggio alle 21 al Teatro Nuovo di Rebbio, per una serata benefica, il cui ricavato sarà devoluto alla popolazione ucraina. Saranno 16 i pezzi in scaletta, con nuove e vecchie canzoni provate nei primi mesi dell’anno.

Nato a Como come progetto nel gennaio 2020 grazie alla lungimiranza e alla tenacia del presidente Stefano Vita, il Como Gospel Choir è composto da circa 30 elementi, annovera coristi e solisti di varie provenienze - nazionali e internazionali - e con esperienza nel canto Gospel. Fanno parte del coro musicisti di elevata esperienza e tecnici professionisti, per la gestione del suono e dell’immagine. La direttrice del coro, la lodigiana Marta Meazza, è un riferimento importante per i cantanti, in particolare per le sue capacità e competenze tecniche e vocali.

Il Como Gospel Choir si è costituito ufficialmente come Associazione di Promozione Sociale il 14 ottobre 2021, ufficializzando così la sua posizione nell’ambito del settore coristico gospel promuovendo la propria finalità: “Trasmettere l'amore per la musica gospel come veicolo di preghiera e come Parola di Dio God-Spell" e diffondere la cultura musicale e artistica quale valore sociale.

Obiettivo primario e non trascurabile è sostenere e supportare attività e progetti di interesse generale e di utilità sociale. Proprio per questo il coro sostiene iniziative di associazioni, amministrazioni, parrocchie e di chiunque abbia bisogno di supporto e collaborazione.

Per il concerto al Teatro Nuovo di Rebbio del 14 maggio l’entrata sarà con offerta libera, prenotazioni all’indirizzo mail info@teatronuovorebbio.it fino a esaurimento posti.