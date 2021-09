A Cernobbio arriva Comm Together, insieme per il nostro lago

Indirizzo non disponibile

Venerdì 10 settembre 2021 dalle 20.30 alle 23 in Riva a Cernobbio, gli artisti comaschi si ritroveranno, tutti insieme, su di un palco, per sostenere la raccolta fondi aperta da Fondazione Comasca a favore delle persone colpite dagli eventi alluvionali dello scorso mese di luglio sulle sponde del Lago di Como e a Ronago per l’esondazione del torrente Faloppia.

Cinquanta giorni dopo quella terribile settimana, molto è stato fatto grazie alla capacità dei Comuni colpiti, restano danni a proprietà private che, non sempre, sono risarciti dalle assicurazioni. Per questo sono stati attivati sistemi di solidarietà atti a risarcire le persone danneggiate, su tutti, la Fondazione Comasca ha istituito il Fondo Alluvione sul lago di Como affinché si possa garantire la massima efficacia agli interventi che verranno fatti per salvaguardare il nostro territorio e assistere le persone che sono state colpite dall’alluvione.

Il Comune di Cernobbio e Ciaocomo hanno coinvolto gli artisti comaschi nell’allestire COMM TOGETHER uno spettacolo presentato da Claudia Fasola con la simpatica partecipazione di Davide Marranchelli. Gli artisti che, ad oggi, hanno risposto all’invito sono le band comasche Summit e Five Quarters. Sulutumana, Filippo Andreani e Luca Ghielmetti a Cernobbio presenteranno l’anteprima di LungoLario Express Tour che toccherà diversi paesi del lago nei giorni successivi, la crew del Lake Como Burlesque Festival e le ragazze di Dance Art School.

Ancora una volta gli artisti del nostro territorio dimostrano che la solidarietà non è solo un segno bello e nobile, ma una necessità pressante, un ‘essere o non essere’ e loro hanno scelto di esserci. Nel corso della serata interverranno altri testimonial a supporto della raccolta fondi e i Sindaci dei paesi colpiti per portare il saluto dei loro concittadini.

Come avviene la raccolta fondi? Due differenti possibilità per chi vorrà contribuire: al momento della prenotazione obbligatoria online per la partecipazione alla serata sarà possibile effettuare una donazione libera che incrementi direttamente il Fondo Alluvione Lago di Como aperto da Fondazione Comasca a favore delle persone colpite, oppure si potrà donare anche durante l’evento, sempre sullo stesso Fondo in apposita postazione allestita da Fondazione Comasca.

COMM TOGETHER

Venerdì 10 settembre 2021 ore 20.30 - 23

Piazza Risorgimento Riva di Cernobbio

INGRESSO LIBERO CON DONAZIONE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

OBBLIGO GREEN PASS