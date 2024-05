"Che suono ha la felicità?. Ciclo di concerti a Cernobbio

Indirizzo non disponibile

Continua la collaborazione tra il Comune di Cernobbio e Fondazione La Società dei Concerti per una proposta musicale di alta qualità. Sono previsti sei appuntamenti da giugno a settembre dislocati fra Villa Bernasconi , considerata la casa della cultura a Cernobbio, e nelle Chiese di San Vincenzo a Cernobbio , Santo Stefano a Piazza e San Michele Arcangelo a Rovenna grazie alla sensibilità dell’Assessore alla cultura Maria Angela Ferradini del Parroco della Comunità Pastorale Beata Vergine del Bisbino

"Che suono ha la felicità?", questo è lo slogan scelto dalla Società dei Concerti poiché la musica ci permett e di vibrare, dona emozioni e rende più felici. Il ciclo di appuntamenti inizierà il 21 giugno in occasione della Festa Europea della Musica con un concerto a ingresso libero nella Chiesa di San Vincenzo a Cernobbio .

I protagonisti sono tre artisti internazionali sp ecializzati nella musica barocca che ci porteranno a “passeggio nel '700” 700”: F rancesca Lanza , traversiere e voce, Ernest Braucher al violino e Paola Poncet al clavicembalo Gli appuntamenti in Villa Bernasconi, meravigliosa dimora liberty oggi Museo della casa che parla , costituiscono dei preziosi momenti di emozioni, in un contesto intimo, dall'acustica perfetta e con la possibilità di ascoltare il dolce suono dello storico pianoforte Pleyel di Laura Alvini che vive nella Villa.

Lunedì 8 luglio , lunedì 22 luglio e lunedì 26 agosto sono previsti talenti eccezionali: le giovani pianiste Patrizia Amane di Lella, al suo primo concerto a Cernobbio, "l'amica di Villa" Monica Zhang che farà duellare Chopin e Rossini, e il debutto del baritono Baj Jie, voce morbida e versatile, accompagnato al pianoforte da Matteo Failla. Il 6 settembre sarà la volta della Chiesa di Rovenna che, con la sua meravigliosa acustica ospiterà il duo di arpe Margherita Spicci e Miriam Pipitone, una formazione che esalta il suono dell'arpa e ne amplifica le potenzialità.

L'ultimo concerto è previsto per il 4 ottobre nella Chiesa di Piazza Santo Stefano con il Quartetto Sincronie, formazione italiana che impagina un programma di rimandi e ispirazioni. I brani dalla Messa a quattro voci di Claudio Monteverdi scritti nel 1650 sono colonna fondante per l'opera del comp o sitore novecentesco Malipiero in uno speculare gioco di sonorità, ricerca timbrica e color i.

Biglietti

I concerti all’interno delle chiese sono a ingresso gratuito.

I concerti in Villa Bernasconi prevedono un biglietto di entrata di 10€, è consigliata la prenotazione.