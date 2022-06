Càvea Festival, tutto il programma live nella suggestiva location

Tutto è pronto in Canton Ticino per il Càvea Festival. Una programmazione di musica dal vivo di qualità, dj set frizzanti e prodotti enogastronomici locali, il tutto in una location unica nel suo genere e immersa nella natura: è il Cavea Festival, evento nato nel 2018 su impulso di un gruppo di giovani della regione, che il prossimo fine settimana del 1° e 2 di luglio torna nella maestosa cornice delle cave di Arzo per una terza edizione ricca di musica e divertimento.

Il programma

Il Cavea si fa grande, e per l’edizione del ritorno post-pandemico si allarga per la prima volta su due giorni, accogliendo su più palchi artisti di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.

Venerdì 1 luglio

Fra gli ospiti più attesi sul palco principale dell’anfiteatro naturale, ci sono i Vintage Trouble, band californiana rock soul dalla carica esplosiva, che in oltre dieci anni di carriera ha totalizzato oltre 3000 concerti in 30 Paesi diversi, accompagnando in tour divinità del rock come The Who, The Rolling Stones e gli AC/DC. Con il loro show spavaldo e dirompente, saranno gli assoluti protagonisti della serata di venerdì 1° luglio. Ad aprire il loro concerto, sarà il noto duo power folk ticinese dei Make Plain, composto da Andrea Zinzi e Luca Imperiali, che al pubblico del Cavea Festival presenteranno in esclusiva il primo singolo dall’album in uscita nei prossimi mesi. Un concerto simbolico, per loro, non solo perché ad Arzo dieci anni fa è nato il loro sodalizio artistico, ma anche perché sarà l’unica occasione per vederli in concerto in Ticino nell’estate 2022.

Sarà invece lo show itinerante di TAO – The Love Bus Experience a inaugurare la serata. Da un pulmino Volskwagen del 1974 allestito come un vero palco-salotto in movimento, il cantautore e produttore musicale italiano Valerio Ziglioli, proporrà un suo repertorio rock’n’roll con una modalità unica e rivoluzionaria, che l’ha portato a toccare già 800 città fra Italia ed Europa.

Sabato 2 luglio

Spazio all’indie folk, invece, sabato 2 luglio, con i Mighty ù Oaks, band di fama internazionale residente a Berlino. Il trio, composto dallo statunitense Ian Hooper, l’italiano Claudio Donzelli e l’inglese Craig Saunders, ha scalato le classifiche di Svizzera e Germania, raggiungendo la Top Ten nelle vendite. Nel 2021, pubblicano il loro quarto album, “Mexico”, scritto durante la pandemia. Sabato sarà anche il momento della musica d’Oltralpe, con la voce magnetica e piena di pathos di Mark Kelly, cantautore di Manchester trapiantato a Vevey, vincitore del “Best Act Romandie” agli Swiss Music Awards nel 2017, che ad Arzo arriverà con la sua nuova formazione: The Peaceful Warriors. Da Winterthur, arriverà invece il rock acustico di Fabe Vega: chitarra, voce avvolgente, e un trio di musicisti al seguito in grado di sostenerlo con ritmi groove e incalzanti.



DJ Set in Cava Broccatello

In Cava Broccatello e in parte sul palco principale è prevista una programmazione parallela di dj’s locali (dj Yari Copt, dj Rabbeat, Ciao Amore, dj Saudade, dj Gianni B., dj Grill e dj LeMox), che nel corso dei due giorni consentirà di scoprire autentiche chicche musicali, ballando a ritmo di soul, italo disco, rock’n roll, afrobeat e ed electrofunk.

Menù dalla griglia e prodotti locali

In entrambe le serate sarà possibile cenare sul posto. La proposta prevede menù dalla griglia e vegetariano, oltre a una scelta da food truck. A completare l’offerta, un cocktail bar e una scelta di vini, grappe e bibite regionali. La gestione dei bar è affidata a varie associazioni ed esercenti del territorio.

Un festival green

Le cave di Arzo sono uno spazio dal grande valore naturalistico, e come tale va tutelato. Grazie alla posa di ù bidoni della raccolta differenziata, l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili e biodegradabili e una comunicazione mirata durante l’evento, Il Cavea Festival intende limitare gli sprechi e il littering. L’evento sostiene inoltre l’utilizzo dei mezzi pubblici: un bus navetta gratuito collegherà la stazione FFS di Mendrisio con le cave di Arzo e, grazie alla collaborazione con Arcobaleno, sarà possibile beneficiare di uno sconto del 20 % su tutti i mezzi pubblici in Ticino (biglietto Ticino Event). A chi volesse trascorrere l’intero fine settimana alle pendici del Monte San Giorgio, ricordiamo che a due passi dell’evento sarà possibile pernottare presso il Camping Monte San Giorgio, con

uno sconto del 10%.

Ticket e info

I posti sono limitati, e si raccomanda l’acquisto della prevendita. I biglietti sono disponibili su Ticketcorner, mentre per i clienti Raiffeisen, sponsor ufficiale dell’evento, è previsto uno sconto del 25 % sui ticket acquistati dal portale Raiffeisen Member Plus. Ulteriori informazioni disponibili sul sito www.caveafestival.ch e sulle pagine