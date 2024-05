Castle on Air a Bellinzona festeggia 10 anni con Annalisa e Angelina Mango

È Annalisa la prima artista della decima edizione di Castle On Air 2024. La decima edizione di Castle On Air sarà inaugurata da una delle artiste più amate e talentuose del panorama musicale italiano. Il 21 giugno 2024 Annalisa andrà in scena nella splendida cornice di Castelgrande, la caratteristica location nel cuore di Bellinzona.

Con la sua voce inconfondibile e il suo stile unico, Annalisa ha conquistato il cuore di milioni di fan. Nel 2023 la cantautrice ha dominato tutte le classifiche musicali confermandosi la regina del pop. Annalisa solo nel 2023 ha superato oltre 1 milione e 300 mila copie certificate arrivando così negli anni a ottenere 34 Dischi di Platino e 14 Oro. Le sue “Mon amour” e “Bellissima” sono rispettivamente al primo e il secondo posto tra i brani più utilizzati dagli utenti nel corso del 2023. Il suo 2024 inizia con il festival di Sanremo, dove presenterà il brano "Sinceramente". Venerdì 21 giugno 2024 sarà quindi Annalisa a dare il via alla decima edizione di Castle On Air:



Ore 19.00 apertura porte e DJ set di Radio 3i

Ore 20.00 opening act: verrà annunciato a breve

Ore 21.00 inizio concerto

Sul palco saliranno anche Angelina Mango e la rock band di fama internazionale Europe. Per festeggiare questo importante traguardo, 10 anni di Castle on Air, vi aspettano 2 grandi novità: il concerto gratuito dei Nomadi e il festival di musica elettronica THE CASTLE con Marco Carola e PAWSA come Headliner.

Per l'evento di sabato 22 giugno, oltre ai normali biglietti, vi è la possibilità di prenotazione Tavoli o VIP Tickets. Maggiori informazioni sul sito dell'evento the-castle.ch.

I biglietti per tutte le serate a pagamento sono in vendita su ticketcorner.ch!