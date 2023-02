Tutti gli appuntamenti live della settimana all'Officina della Musica

Musica ma non solo a L’Officina della Musica di Como. Di seguito la programmazione live dal 10 al 12 febbraio 2023. Quattro gli appuntamenti in calendario sull'unico palco live in centro città.

10/02 h. 21.00

Marco Detto Trio

La musica di Marco Detto è un incontro di fantasia musicale e improvvisazione creativa che si intrecciano simultaneamente.

Ogni strumento, ogni brano, ogni momento compositivo danno vita a continue sorprese grazie all'estro di Marco Detto, nonché dalla complicità di ottimi musicisti che lo accompagnano, sorprendentemente vitale, originale e jazzisticamente italiano.

In apparenza così lontani da ogni schema strutturale, le composizioni di Marco Detto lasciano spazio all’arte della fantasia e della personalità di ogni musicista, contribuendo

ciascuno al tessuto musicale che fonde stili interpretativi diversi, profondamente legati alla memoria del proprio vissuto e alla propria origine territoriale.

In questo contesto, Marco Detto potrebbe essere considerato un pianista d’imprinting classico e compositore tout-court che ricrea il piacere del dialogo musicale più semplice

ed espressivo per ciascuno strumento, con una valenza a volte romantica e una ricerca incessante di timbri e di suoni. Il rapporto privilegiato che riesce a ricreare con i musicisti, in modo del tutto naturale, lo porta a trasformarli in straordinari compagni di viaggio.

Melodia e cantabilità sono da sempre le componenti essenziali della musica di Marco Detto.

Se vi si aggiunge solarità e freschezza, ecco che la miscela sonora che lo caratterizza da sempre è presto fatta.

In trio con Vittorio Romano e Mattia Venturella, attraverso un pianismo fluido, essenziale, semplice nell’espressione, ma complicato nella costruzione, l'interplay scorre facile.

Marco Detto pianoforte

Vittorio Romano contrabbasso

Mattia Venturella batteria

11/02 h. 16.30

“LA RELAZIONE AZZURRA” - il nuovo libro di Ilaria Bodero Maccabeo

“La relazione azzurra è il racconto di un viaggio interiore. Il difficile percorso di risalita dal buio alla luce. Dalla disperazione alla speranza. Parlo qui di depressione. E di come se ne esce: con la relazione. Quella con Dio e quella e con gli altri. Meglio se psicoterapeutica. Intrecciati al dipanarsi di giorni molto neri ci sono anche giorni azzurrissimi. Il volo estivo in mezzo ad una Francia infuocata. Da Losanna a Calais: Francigena del Nord. E poi lungo la bellezza della costa atlantica, fino a Le Havre. Per rituffarmi quindi nell'entroterra, divorando chilometri e regioni, fino a Lione. A piedi, come al solito. Un sacco sulle spalle e un cane a macchie al fianco”.

Sono le parole dell’autrice, Ilaria Bodero Maccabeo al suo quattordicesimo libro. Un nuovo cammino, chilometri a piedi e un percorso interiore di rinascita. Corpo e anima.

Ilaria presenterà “l’ultimo nato” sabato 11 febbraio alle 16.30 all’Officina della musica di via Giulini 14. Un “evento emotivo”, come ama definirlo lei, che riunisce in sé presentazione, lettura, musica.

Ilaria Bodero Maccabeo è nata a Milano nel 1969. Vive e lavora a Como. Insegnante, scrittrice e ama camminare.

Libri Pubblicati: “Raggi di sole”, “Mi camino desnuda”, “Le Alpi della Luna”, “Da mare a mare”, “Compartir”, “Jamme”, “Tandem”, “In punta di piedi a Gerusalemme”, “Il cammino celeste di Bubu”, “Lago Mare”, “Ci sta un botto prof”, “L’Ile de la lune”, “Nuvole in viaggio”.

“Questa non è una storia inventata. È una storia vera. È la relazione di un percorso e di una guarigione”.

Ilaria Bodero Maccabeo

LA RELAZIONE AZZURRA

ELPO edizioni

Ingresso libero.

11/02 h.21.00

Sweetieblues from Paris

Sweetie’s band nata su progetto della cantante Brigitte Peillet (nome d’arte Sweetie), presenta dal vivo un vasto repertorio di classici della "musica del diavolo" in particolare del "Chicago Blues".

La band, dopo un lungo periodo di tempo di sperimentazione che la vede collaborare con moltissimi strumentisti, si è assestata con una formazione che propone un misto di blues, rhytm’n blues, soul e funky dalle accattivanti sonorità.

L’anima del complesso è la potente e grintosa voce rauca e suadente della cantante parigina, che unita alla forte personalità sul palco e alla indiscutibile presenza scenica riesce ad esprimere una spontanea passionalità comunicando all’ascoltatore sensazioni coinvolgenti.

la line up:

Brigitte Peillet: lead vocal

Andrea Ragona: keyboards

Francesco Mele: electric guitar

Lele Palimento: bass

Marco Porritiello: drums

12/02 h.21.00

Rubiera Blues - Ligabue Tribute Band

Il nome Rubiera Blues esisteva da più di vent'anni, si è girato per tutta la Lombardia poi messo in un cassetto per un po’ di anni.

Come spesso accade quando si è fatto tanto e bene si ha voglia di rispolverare un progetto, ma farlo in modo credibile e serio, riecco i Rubiera Blues rifondati da una fusione di musicisti provenienti da altre band del mondo Liga e gli storici Rubiera Fabio e Pollo, batteria e alla chitarra.

Rieccoci per farvi cantare i brani più belli di Ligabue.

Formazione:

VOCE: Antonio Lombardo (Truss)

CHITARRA: Paolo Pollo Pollini

CHITARRA: Marco Bassani

BASSO: Luca Fierro

BATTERIA: Fabio Vecchio

Possibilità di cenare e bar con servizio al tavolo dalle 20:00 alle 21:00.

prenotazione consigliata tramite messaggio whatsapp, indicando nome e cognome dei partecipanti, ai seguenti numeri: 3517066922 - 3492803945