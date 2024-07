Buscadero Day, tutto il programma del festival dedicato a Paolo Carù e allo storico magazine musicale

L’improvvisa scomparsa di Paolo Carù, che del Buscadero era non solo uno dei fondatori, una delle firme più amate e l’editore, ma letteralmente l’anima della rivista, ha lasciato in tutti noi un senso di profonda tristezza e sconforto, che però mai ci ha fatto vacillare di fronte a quello che fin da subito ci è parso come un imperativo: portare avanti la Storia iniziata da Paolo, continuare a far vivere il Buscadero. Con entusiasmo, orgoglio e commozione annunciamo l’uscita in edicola nei prossimi giorni del numero di luglio/agosto di cui vi sveliamo in anteprima la copertina. Ci sarà un lungo ricordo di Paolo, ora e per sempre la guida spirituale anche del Busca del futuro.

Domenica 21 luglio andrà in scena la maratona del Buscadero Day nell’incantevole Parco Berrini di Ternate (Va), sul lago di Comabbio, interamente dedicata a Paolo Carù. Ci saranno tavole rotonde coi giornalisti del Buscadero e oltre 20 band che si alterneranno su tre palchi dalle 12 alle 24. Tutto a ingresso libero.

E per la prima volta il Buscadero Day approderà anche al Sud, per dare la possibilità a lettori di altre regioni di partecipare al lungo saluto in musica al nostro Paolo Carù.

Il 25 luglio il Buscadero Day farà tappa all’Arena Spartacus di Santa Maria Capua Vetere (Ce) con il concerto della violinista di Bob Dylan e della Rolling Thunder Revue, Scarlet Rivera e di molti ospiti che si alterneranno sul palco. Proprio in Campania, nel 2008, è nato il primo fan club della rivista.



I nomi più caldi del cartellone di quest’anno sono quelli di David Ford, il cantautore inglese che ha sbalordito tutti nell’ultima edizione del Townes Van Zandt Festival e la violinista di Bob Dylan Scarlet Rivera che porterà sul palco uno show ricco di sorprese e di ospiti intitolato proprio Buscadero Rolling Thunder. Eileen Rose e la sua band con The Legendary Rich Gilbert (Uncle Tupelo, Steve Wynn, Frank Black, Jack White) sugli scudi offrirà un set adrenalinico che ci catapulterà in un honkey tonk bar del Tennesse. Dalla Svizzera arriverà il power folk dei The Vad Vuc, figli dei Pogues e dei Modena City Ramblers, band di culto che ha sempre trovato spazio sulle pagine del Busca a partire dallo straordinario esordio Riportando Tutto a Casa. Le canzoni più iconiche di quel disco, Canto di Natale, Ninna Nanna, Un giorno di Pioggia, erano cantate da Alberto Morselli che sarà tra i protagonisti del Festival con la sua nuova band The Morsellis.

La maratona di domenica 21 luglio sarà chiusa dai concerti di Edward Abbiati & The Rattling Chains e del rocker veneto Massimo Priviero, che presenterà in anteprima il suo nuovo disco in uscita nei prossimi mesi. Alle 12.30 ci sarà un incontro tra i lettori e la redazione del Buscadero capitanata da Guido Giazzi con una colonna sonora live degli artisti più amati della rivista, da Van Morrison ai Grateful Dead. Seguiranno il viaggio in Texas tra ricordi e aneddoti a cura di Andrea Parodi, Massimiliano Larocca e Python Fecchio e la presentazione del libro su Tom Petty a cura di Mauro Zambellini e Marco Denti.

Tra gli ospiti più attesi in serata dal New Jersey arriverà Joe D’Urso con la band The Italian Job. La presenza di Joe D’Urso, presidente e anima del Light of Day, che raccoglie ogni anno centinaia di migliaia di dollari per la ricerca sulla malattia di Parkinson grazie al supporto di artisti come Bruce Springsteen e Michael J. Fox, è un valore aggiunto per il Buscadero Day che anche quest’anno scende in campo al fianco di WOODinSTOCK APS per combattere questa terribile malattia a suon di musica.



Il Buscadero Day a Ternate chiuderà una tre giorni di musica e solidarietà organizzata WOODinSTOCK. L’ingresso a tutti i concerti è libero con un’offerta consapevole per la lotta alla malattia di Parkinson.



Alessandro Gusmini, Presidente di WOODinSTOCK APS, spiega: “Dopo tante edizioni, siamo felici di portare ancora una volta al nostro festival artisti di livello nazionale e internazionale, quest’anno in particolare con un occhio di riguardo all’impegno sociale e solidale dimostrato attraverso le loro iniziative e attività. Il festival è il nostro principale strumento per combattere la malattia di Parkinson e tutto quello che riusciamo a raccogliere economicamente -ad oggi oltre 73.000€- è sempre andato a sostenere questa causa. Ma l’idea di fondo, l’intuizione di Luca Guenna che ha portato alla nascita della nostra associazione, è di andare oltre la raccolta di fondi. La realizzazione individuale e il piacere legati alla musica, all’arte e allo sport sono per noi una cura reale per quei “tremori” che ognuno di noi, Parkinson o meno, porta con sé nella propria vita.”

LA STORIA DEL BUSCADERO DAY

Il Buscadero Day è uno dei festival musicali più attesi dell’estate e richiama pubblico da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.ù Il Festival è nato nel 2008, in un piccolo paese della provincia di Como, Pusiano, che offriva suggestive cornici per i concerti nell’ex cava mineraria sulle Prealpi e nel parco a lago.

Dal 2019 il Buscadero Day si è spostato in provincia di Varese, avvicinandosi alla sede del Buscadero e del negozio di dischi di Carù che la rivista inglese The Guardian ha inserito nella top 10 dei negozi di dischi più importanti del mondo. Il Buscadero Day non si è avvicinato solo alla Gallarate del Buscadero e di Carù, ma anche a Sesto Calende, cittadina di confine resa celebre dal grande e visionario promoter Carlo Carlini che portò in Italia a suonare i più grandi songwriters americani accorciando le distanze tra il Ticino e il Rio Grande. Il Buscadero Day si svolgerà nell’incantevole Parco Berrini di Ternate, sul lago di Comabbio. Un parco grandissimo, con prati e alberi per godersi al meglio i concerti anche nelle ore più calde della giornata. Il Buscadero Day è una grande maratona musicale, una full immersion per appassionati che arrivano anche da fuori dei confini nazionali, ma è anche una giornata ideale per le famiglie che partecipa al clima del festival in un parco senza barriere. Questo è sempre stato uno degli ingredienti più apprezzati del Buscadero Day che si è conquistato la fama di un luogo magico dove i fans possono incontrare i loro artisti preferiti azzerando tutte le distanze.

Anche quest’anno Buscadero scende in campo per lottare contro il Parkinson a fianco dell’Associazione WOODinSTOCK APS da anni impegnata a combattere questa terribile malattia a suon di musica. L’associazione, nata da un’idea di Luca Guenna, è riuscita negli anni a raccogliere e depositare oltre 70.000€ in un fondo dedicato alla ricerca e al supporto ai malati e alle loro famiglie.

CHI HA SUONATO IN QUESTI ANNI AL BUSCADERO DAY?

Joe Ely, James McMurtry, Steve Earle, Lucinda Williams, David Bromberg, Cordovas, Davide Van De Sfroos, Massimo Bubola, Massimo Priviero, James Maddock, Paul Young, Suzanne Vega, The Orphan Brigade, Thom Chacon, Dave Alvin, Larry Campbell & Teresa Williams, Alejandro Escovedo, Garland Jeffreys, Chuck Prophet, Dan Stuart, Willie Nile, Elliott Murphy, Violante Placido, Jono Manson, Bocephus King, Son Volt, Dave Alvin, Tom Russell, Lilly Hiatt, Ryan Bingham e moltissimi altri!

A questi grandi nomi si sono alternati negli anni molti artisti e band emergenti selezionate dal Buscadero.