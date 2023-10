Due nuove date italiane per Bruce Springsteen

Dopo le notizie che nei mesi scorsi avevano preoccupato in fan, la notizia più bella che cancella ogni dubbio. Fan in delirio e già pronti all'assalto del pit. Bruce Springsteen and The E Street Band tornano infatti in Italia con due imperdibili appuntamenti, una grandissima occasione per rivivere uno degli show più esaltanti al mondo. Dopo la tournée del 2023 osannata dalla critica, saranno protagonisti nel nostro paese l’1 e 3 giugno 2024 allo Stadio San Siro di Milano, per elettrizzare il proprio pubblico con due spettacoli energici e indimenticabili. Le date milanesi faranno parte del tour mondiale “Bruce Springsteen and The E Street Band 2024 World Tour”.

A partire dalle ore 11:00 di venerdì 3 novembre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 12:00 di lunedì 6 novembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Bruce Springsteen and The E Street Band hanno regalato "il più grande spettacolo del mondo" (Billboard) in tutta Europa l'estate scorsa e torneranno trionfalmente nel continente nel 2024 con una tournée di 22 concerti negli stadi appena annunciata. Al via il 5 maggio a Cardiff, in Galles, Springsteen e la E Street Band porteranno il loro "estasiante e catartico" (USA Today) tour mondiale del 2024 in Irlanda del Nord, Irlanda, Inghilterra, Francia, Repubblica Ceca, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, prima di concludere nel Regno Unito con una data al Wembley Stadium di Londra il 25 luglio. I biglietti saranno in vendita a partire da Odense, in Danimarca, il 2 novembre. In fondo l'elenco completo delle date degli spettacoli e gli orari di vendita.

Il tour europeo del 2023 di Springsteen and The E Street Band ha venduto oltre 1,6 milioni di biglietti e si è guadagnato ampi consensi come uno dei migliori spettacoli della carriera della band. La tournée europea del 2023 è stata elogiata come "uno dei più grandi spettacoli di sempre" (Daily Telegraph) e ha ricevuto recensioni a cinque stelle da The Times, The Independent, NME e molti altri in 14 paesi. Tra i momenti salienti, le due serate iniziali a Barcellona, che hanno "scatenato l'euforia" (El Correo), le esibizioni di fronte a oltre 130.000 fan in due date all'Hyde Park di Londra e la serata finale di fronte a oltre 70.000 persone a Monza, in Italia.

Tornando in Nord America alla fine dell'estate, il primo concerto negli stadi americani di Springsteen and The E Street Band dopo sette anni - al Wrigley Field di Chicago - è stato lodato come "qualcosa di ineguagliabile" (Chicago Tribune) e uno dei "momenti più brillanti del Wrigley Field" (Chicago Sun-Times). Il ritorno a casa per tre serate nel New Jersey, al MetLife Stadium, durante il weekend del Labor Day, è stato elogiato come "sfolgorante e con un salto nel tempo" (Salon) e "un evento gioioso in cui nessuno aveva voglia di dire addio" (Rolling Stone).

Nuove date europee annunciate

May 5 - Cardiff, Wales @ Principality Stadium (On-sale: Friday, Nov. 3 at 10am*)

May 9 - Belfast, Northern Ireland @ Boucher Road (On-sale: Monday, Nov. 6 at 8am*)

May 12 - Kilkenny, Ireland @ Nowlan Park (On-sale: Monday, Nov. 6 at 8am*)

May 16 - Cork, Ireland @ Páirc Uí Chaoimh (On-sale: Monday, Nov. 6 at 8am*)

May 19 - Dublin, Ireland @ Croke Park (On-sale: Monday, Nov. 6 at 8am*)

May 22 - Sunderland, England @ Stadium of Light (On-sale Friday, Nov. 3 at 10am*)

May 25 - Marseille, France @ Orange Vélodrome (On-sale Tuesday, Nov. 7 at 10am*)

May 28 - Prague, Czech Republic @ Airport Letnany (On-sale Friday, Nov. 3 at 10am*)

June 1 - Milan, Italy @ San Siro Stadium (On-sale Monday, Nov. 6 at 12pm*)

June 3 - Milan, Italy @ San Siro Stadium (On-sale Monday, Nov. 6 at 12pm*)

June 12 - Madrid, Spain @ Cívitas Metropolitano (On-sale Tuesday, Nov. 7 at 10am*)

June 14 - Madrid, Spain @ Cívitas Metropolitano (On-sale Tuesday, Nov. 7 at 10am*)

June 20 - Barcelona, Spain @ Estadi Olímpic (On-sale Tuesday, Nov. 14 at 10am*)

June 27 - Nijmegen, Netherlands @ Goffertpark (On-sale Friday, Nov. 3 at 9am*)

July 2 - Werchter, Belgium @ Werchter Park (On-sale Friday, Nov. 3 at 10am*)

July 5 - Hannover, Germany @ Heinz von Heiden Arena (On-sale Wednesday, Nov. 8 at 10am*)

July 9 - Odense, Denmark @ Dyrskuepladsen (On-sale Thursday, Nov. 2 at 10am*)

July 12 - Helsinki, Finland @ Olympic Stadium (On-sale Monday, Nov. 6 at 11am*)

July 15 - Stockholm, Sweden @ Friends Arena (On-sale Friday, Nov. 3 at 10am*)

July 18 - Stockholm, Sweden @ Friends Arena (On-sale Friday, Nov. 3 at 10am*)

July 21 - Bergen, Norway @ Dokken (On-sale Monday, Nov. 6 at 10am*)

July 25 - London, England @ Wembley Stadium connected by EE (On-sale Friday, Nov. 3 at 10am*)

*Tutti gli orari sono locali

Date già annunciate in Nord America

Biglietti disponibili limitati.

March 19 – Phoenix, AZ @ Footprint Center

March 25 – San Diego, CA @ Pechanga Arena

March 28 – San Francisco, CA @ Chase Center

March 31 – San Francisco, CA @ Chase Center

April 4 – Inglewood, CA @ Kia Forum

April 7 – Inglewood, CA @ Kia Forum

April 12 – Uncasville, CT @ Mohegan Sun Arena

April 15 – Albany, NY @ MVP Arena

April 18 – Syracuse, NY @ JMA Wireless Dome

April 21 – Columbus, OH @ Nationwide Arena

Aug. 15 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

Aug. 18 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

Aug. 21 – Philadelphia, PA @ Citizens Bank Park

Aug. 23 – Philadelphia, PA @ Citizens Bank Park

Sept. 7 – Washington, DC @ Nationals Park

Sept. 13 – Baltimore, MD @ Oriole Park at Camden Yards

Oct. 31 – Montreal, Quebec @ Centre Bell

Nov. 3 – Toronto, Ontario @ Scotiabank Arena

Nov. 6 – Toronto, Ontario @ Scotiabank Arena

Nov. 9 – Ottawa, Ontario @ Canadian Tire Centre

Nov. 13 – Winnipeg, Manitoba @ Canada Life Centre

Nov. 16 – Calgary, Alberta @ Scotiabank Saddledome

Nov. 19 – Edmonton, Alberta @ Rogers Place

Nov. 22 – Vancouver, British Columbia @ Rogers Arena