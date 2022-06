Beppe Dettori e Raul Moretti all'Officina della Musica di Como con Animas

Dopo il grande successo dei live sardi e del primo tour nel nord Italia, il cantautore Beppe Dettori e l’arpista Raul Moretti tornano con un nuovo appuntamenti: il 2 luglio a Como. I due artisti presenteranno i brani contenuti nell’ultimo album “Animas”, un universo musicale in cui il mondo arcaico e quello moderno si incontrano, per raccontare il contemporaneo con le inquietudini, le angosce, la speranza e la voglia di rinascita dell’animo umano.



Il concerto di Como si terrà presso l’Officina della Musica. Il concerto sarà accompagnato da una selezione di vini, formaggi e salumi, e a tutti gli intervenuti sarà offerto un calice da degustazione. Il concerto di VERCELLI invece si terrà presso la Sala Soms (Via Antonio Borgona 36 – ore 17:30 – per info e prenotazioni contattare dessivercelli@tiscali.it o chiamare al numero 339 7176358).



«Siamo davvero felici di riprendere con i live per poter abbracciare i nostri amici e il nostro pubblico e presentare “ANIMAS” dal vivo – dichiarano gli artisti – Finalmente siamo riusciti a portare la nostra musica nel nord Italia: dopo Udine, Vicenza, Mestre e Carnate torniamo nuovamente in Lombardia, e dopo l’estate annunceremo sicuramente altre date».



“Animas” è un album scritto a quattro mani, che raccoglie l’urgenza creativa dei due artisti, dovuta al blocco dell’attività dal vivo. Con 10 brani inediti e una rivisitazione di un brano di Peter Gabriel in italiano, sardo con variazioni territoriali, versi in inglese, latino e dialetto “lagheèè”, questo disco rappresenta la vera essenza dei due artisti.



I dieci brani vedono anche la partecipazione di incredibili artisti sardi e internazionali: Stefano Agostinelli, Max Brigante, Cordas et Cannas, Federico Canu, Massimino Canu, Massimo Cossu, Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, Concordu e Tenores di Orosei, Paolo Fresu, FantaFolk, Flavio Ibba, Gavino Murgia, Franco Mussida, Daniela Pes, Lorenzo Pierobon, Andrea Pinna, Giovannino Porcheddu, Davide Van de Sfroos.



Di seguito la tracklist completa di “Animas”: “Oro e diamante”; “Continuum (Serpens qui caudam devorat)”; “Anime confuse”; “Animas”; “Distopie di Orwell”; “Eziopatogenesi”; “Figiurà”; “Ommini d’eba”; “Sardus Pater”; “Cose dell’anima”; “Battordichi Pinturas Nieddas (Fourteen Black Paintings)”.



Il cantautore Beppe Dettori e l’arpista Raoul Moretti iniziano a suonare insieme dal 2012, iniziano a condividere un periodo di evoluzione artistica e di cambiamento personale che li unisce in una forte amicizia ed una crescente sintonia musicale. Nel 2019 nasce il disco live “S’incantu e sas cordas” (Premio Archivio Cervo, miglior album sardo dell’anno) e nel 2020 “incanto Rituale, omaggio a Maria Carta” (finalista alle Targhe Tenco, come migliori interpreti).