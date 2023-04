Ai Bellinzona Beatles Day arriva anche Pete Best, il primo batterista dei FabFour

Compiono 21 anni i Bellinzona Beatles Days, la manifestazione in programma quest’anno dal 18 al 20 maggio. Nata quasi per scommessa nel 2001 per iniziativa dell’allora giovanissima Fondazione del Patriziato con l’idea di celebrare la cultura musicale degli anni Sessanta, con il trascorrere del tempo la rassegna si è trasformata in un evento tra i più apprezzati e seguiti della vivace galassia musicale estiva della Svizzera. E questo grazie ad una linea artistica rimasta sempre fedele al suo spirito iniziale che prevede da un lato festose celebrazioni della massima espressione della “Golden Era” del pop-rock - i Beatles, appunto - attraverso le più originali rielaborazioni internazionali del loro repertorio, e dall’altro la valorizzazione di artisti e gruppi che hanno fatto la storia della musica contemporanea. Ma anche ad una macchina organizzativa sempre più elaborata ed affidabile che ha permesso ai Beatles Days di superare ogni difficoltà.

Quest’anno a Bellinzona ci sarà uno dei personaggi che ha visto nascere il mito e la leggenda dei Beatles: Pete Best, primo batterista dei “Fab Four” nonché co-fondatore del gruppo assieme a Lennon e McCartney, e da loro estromesso alla vigilia del debutto discografico per far posto all'immenso Ringo Starr. Non ci sarà tuttavia il solo Pete Best, in seguito parzialmente riaccreditato almeno nell'onore soprattutto da John Lennon, che si esibirà nella serata di sabato 20 maggio, a dare un tocco di internazionalità ai Bellinzona Beatles Days 2023: ad impreziosire il cartellone, venerdì 19 maggio, in Piazza del Sole, si esibiranno infatti i britannici Matt Bianco, ensemble tra i più celebri di quella “british invasion” che, sull’onda di quando fatto dai Beatles vent’anni prima, rivoluzionarono il mondo del pop agli inizi degli anni Ottanta. Di seguito tutto il programma.

Giovedì 18 maggio

SPECIAL NIGHT

25esimo Fondazione del Patriziato di Bellinzona

Dalle ore 19.00 - Entrata gratuita

22:30

OI&B – ZUCCHERO

Celebration Band

Dj KIKO

IVAN MAFF

THE SLACKERS

Venerdì 19 maggio

BEAT NIGHT

Dalle ore 19.00 - Entrata gratuita

Dj KIKO

MAYU, SOFIA VILLA, RAGAZZE PUNK (della POPMUSICSCHOOL Paolo Meneguzzi)

DIROTTA SU CUBA

MATT BIANCO

Sabato 20 maggio

BEATLES NIGHT

Dalle ore 19.00 - Entrata gratuita

PAOLO FABRIS & PAOLO MOLINARI

THE B-FOUR

THE FINGER PIE

PETE BEST & band

Mattino mercato del disco in piazza Buffi dalle 09:30

THE INSTANT KARMA

ROLANDO GIAMBELLI