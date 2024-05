Bellezze Interiori saluta con il live di David Ford

David Ford, uno dei più grandi talenti della scena folk inglese contemporanea, animerà l'ultima serata degli appuntamenti fuori festival di Bellezze interiori. Scrive di lui il direttore artistico, Andrea Parodi: David Ford è uno dei miei cantautori inglesi preferiti. Il suo disco Song for the Road del 2008 mi aveva folgorato, in particolare una canzone, I'm Alright Now, con una melodia vincente che ti entra immediatamente nella testa e non ti lascia più. L'hanno perfino tradotta in francese ed è diventata una hit. Sono anni che corteggio David per farlo venire in Italia a suonare e finalmente ci siamo riusciti! Ieri sera è stato emozionante vederlo improvvisare sulle canzoni di Dylan con tutta la straordinaria carovana di artisti che sono arrivato in Italia per il Townes Van Zandt Festival. Ma per chi volesse ascoltare le sue canzoni l'occasione migliore è appunto quella di sabato 25 maggio alle 18 alla Villa Argenta di Figino Serenza. David sarà da solo ma con tanti strumenti, per uno show unico e travolgente. Durante la serata si avrà l’occasione di scoprire l’interessante storia di Villa Argenta, risalente agli inizi dell’Ottocento e ora divenuta un’elegante location che ospita ogni anno numerosi eventi. suono della sua voce.