Dopo Lazza, Antonello Venditti e Articolo 31 per il Castle on Air a Bellinzona

Dopo Lazza, annunciato la scorsa settimana, si completa il cartellome del Castle on Air a Bellinzona. Mercoledì 28 giugno il palco del festival live si animerà con l’arrivo di uno degli artisti più amati del panorama italiano: Antonello Venditti. Il cantautore romano che in quasi cinquant’anni di carriera ha emozionato generazioni di appassionati mettendo in musica i suoi sentimenti, l’amore e le tematiche sociali e culturali dei nostri tempi, torna a Bellinzona per un concerto straordinario dove ripercorrerà assieme alla sua storica band le sue più importanti canzoni, celebrando tutta la sua incredibile carriera. Venditti è considerato fra i più popolari e prolifici cantautori della cosiddetta "scuola romana". Dal 1972, anno del suo debutto discografico, ha condensato nel suo repertorio innumerevoli brandi di grande successo, oggi eredità immortale del suo genio creativo. I suoi testi appartengono alla cultura italiana e si tramandano di generazione in generazione poiché restano attuali e moderni come solo le musiche e le parole di un immenso artista sanno essere.



Tutti posti in piedi e biglietto unico CHF 69.-

Ore 19.00 apertura porte e DJ set di Radio 3i

Ore 21.00 inizio concerto

Articolo 31



Sabato 1° luglio sarà il turno degli Articolo 31, che chiuderanno in bellezza la rassegna bellinzonese con un concerto emozionante e assolutamente imperdibile: dopo 15 anni il duo che ha fatto la storia del rap italiano torna sul palco per ripercorrere insieme al pubblico i successi di ormai 30 anni di carriera: correva infatti l’anno 1993 quando l’album di debutto degli Articolo 31, “Strade di Città”, arrivò in vetta alle classifiche di vendita. Il duo è stato uno dei gruppi più influenti della scena hip hop italiana e non solo e fa parte di una stretta cerchia di artisti che ha conquistato il disco di diamante. Nel 2022 gli Articolo 31 hanno annunciato la loro partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con “Un bel viaggio”, brano che racconta proprio di una collaborazione e di un’amicizia ritrovate. La corte interna di Castelgrande si prepari quindi ad un evento pieno di emozioni ed energia!



Tutti posti in piedi e biglietto unico CHF 69.-

Ore 19.00 apertura porte e DJ set di Radio 3i

Ore 21.00 Opening Act: WLADY

Ore 21.30 inizio concerto



Informazioni e Prevendite



Grazie alla partnership col gruppo Raiffeisen, i soci potranno assicurarsi i biglietti in anticipo tramite il portale MemberPlus.



Prevendita esclusiva per i soci Raiffeisen da mercoledì 8 marzo ore 14.00



Apertura prevendite al pubblico giovedì 9 marzo ore 14.00



I biglietti sono disponibili su www.ticketcorner.ch, oppure tramite il canale offline Manor, o presso lo sportello dell’Ufficio Turistico di Bellinzona.

Entrata gratuita per i bambini fino ai 5 anni, fino ai 15 anni vige l'obbligo di essere accompagnati da un maggiorenne.



Tutto il Festival si svolge in modalità cashless.



L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.