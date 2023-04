La violinista Anna Tifu al Teatro Sociale per un grande concerto con l’Orchestra di Padova e del Veneto

L’ultimo appuntamento della Stagione Concertistica 2022/23 del Teatro Sociale di Como vede protagonista il violino di Anna Tifu, insieme all’Orchestra di Padova e del Veneto, una delle principali orchestre italiane con più di 50 anni di attività. È una delle violiniste più apprezzate del panorama nazionale e internazionale. E sarà proprio lei, Anna Tifu, la protagonista del concerto al Teatro Sociale di Como venerdì 21 aprile alle ore 20.30. Ad accompagnarla ci sarà l’Orchestra di Padova e del Veneto, una delle principali orchestre italiane con più di 50 anni di attività, diretti dal M° Wolfram Christ, per molto tempo Prima Viola Principale dei Berliner Philharmoniker. Vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, Anna Tifu è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. Suona il violino Antonio Stradivari “Marèchal Berthier” 1716 ex Napoleone della Fondazione Canale di Milano.



La serata si aprirà con il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op.77, composto da Johannes Brahms nel 1878 e oggi considerato come una delle sue composizioni più riuscite e rappresenta uno dei concerti per violino più famosi nella storia della musica. Sebbene all’inizio pensò ad articolare il Concerto in quattro tempi, come una Sinfonia, Brahms si orientò poi verso i classici tre movimenti, nell'alternanza Allegro-Adagio-Allegro, rinunciando a inserirvi uno Scherzo. Questo Concerto vide la sua prima esecuzione a Lipsia, nel 1879, con solista Joseph Joachim, amico fraterno di Brahms e grande violinista.





Si passa poi ad un altro grande compositore tedesco del periodo romantico: Felix Mendelssohn. Tifu e l’Orchestra di Padova e del Veneto si esibiranno nella Sinfonia n. 3 in la minore, op. 56 (MWV N 18), detta “Scozzese”. Dalle diciassette Sinfonie lasciate da Mendelssohn, la Scozzese, entrata a far parte del catalogo dell'opera sua col numero tre, fu l'ultima in ordine di tempo ad esser composta. L'elaborazione della Sinfonia fu lunga e intrecciata alla composizione di molti altri, importantissimi, lavori; quando vi si dedicò con decisione, Mendelssohn era ormai nel pieno della sua maturità di compositore

Conclusa nel gennaio 1842, la "Scozzese" venne poi dedicata alla regina Vittoria ed eseguita in estate presso la Società Filarmonica di Londra, sotto la direzione dello stesso autore.