Andrea Parodi Zabala Tour, tutte le date di giugno in Lombardia

Andrea Parodi Zabala in concorso al premio Tenco come miglior album dell'anno e accolto con entusiasmo dalla critica, incluse le quattro stelle del mitico Buscadero, è un punto d'incontro tra il cantautorato della migliore tradizione italiana e la musica d'autore americana, con la partecipazione di importanti musicisti statunitensi.

Lo Zabala Tour in Lombardia

Mentre prende il via l'immancabile appuntamento con Il Festival delle Storie di Cortile giunto alla V edizione, Andrea Parodi prosegue il viaggio dello Zabala Tour in Lombardia, toccando più province in tre serate completamente diverse una dall'altra, in cui si alterneranno grandissimi musicisti e scrittori emergenti.

Venerdì 25/6

SOMMA LOMBARDO (VA) - CASTELLO VISCONTI SAN VITO -

CORTILE D'ONORE - ANDREAPARODI ZABALA BAND

con Andrea Parodi Zabala: voce e chitarra; Alex Kid Gariazzo: voce,

chitarre, mandolino, ukulele; Angie: basso; Max Malavasi: batteria;

Riccardo Maccabruni: tastiere e fisarmonica; Paolo Ercoli: pedal

steel, dobro, mandolino; Claudia Buzzetti: voce e chitarra; Raffaele

Kohler: tromba e con la straordinaria partecipazione di Woody Parodi

al pianoforte

Ore 21 - ingresso libero - prenotazione obbligatoria

https://bit.ly/andrea-parodi-band



Domenica 27/6

INVERIGO (CO) - VILLA SORMANI

RAFFAELE KOHLER SWINGBAND feat. ANDREA PARODI ZABALA

Concerto a tempo di swing con il trombettista più cool d'Italia,

Raffaele Kohler accompagnato dalla sua super band e da Andrea Parodi

Zabala su alcuni pezzi che avranno nuovi e speciali arrangiamenti!

Ore 21 - ingresso libero - prenotazione obbligatoria

https://biblioinverigo.eventbrite.com



Martedì 29/6

BESNATE (VA) - CASCINA FUNTANASCIA

HEY SEMBRA L'AMERICA

il diario di un professore di latino e italiano in un liceo del

Maryland con la colonna sonora di Bruce Springsteen, Steve Earle e

John Prine.

Con lo scrittore Michele Di Mauro

Live music di Andrea Parodi Zabala, Raffaele Kohler, Alex Kid Gariazzo

ore 21 - ingresso libero