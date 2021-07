Andrea Parodi Zabala, superband nella sua Fecchio

Domenica 1 agosto ci sarà una grande festa a Cantù, in località Fecchio, alla Cascina di Mattia. Andrea Parodi presenterà il nuovo disco Zabala nella sua Fecchio, dove è cresciuto e lo farà con una super band di 11 elementi. Max Malavasi alla batteria, Angie al basso, Alex Kid Gariazzo alle chitarre, Claudia Buzzetti alla voce, Paolo Ercoli alla pedal steel, Raffaele Kohler alla tromba, Luciano Macchia al trombone e Woody Parodi al pianoforte. E ancora very very special guests il rocker di Leicester James Maddock e Brian Mitchell, pianista e fisarmonicista di Bob Dylan, Jackson Browne, Levon Helm, BB King, Dolly Parton e Dwight Yoakam.

Ma potrebbero esserci altre sorprese. Sarà un piccolo Buscadero Day nei campi della Cascina di Mattia a partire dalle ore 18. Si potrà cenare con taglieri e tante proposte di menù e prenotare anche il pic nic "al sacco". Per tutte le info e per prenotare chiamate il numero 031 7073814 al più presto! In caso di pioggia il concerto si svolgerà all’interno dell’Agriturismo.

Per la rivista Buscadero è uno dei dischi dell'anno e Carlo Feltrinelli definisce Andrea “un attentatore di sogni”. 12 nuove canzoni nella miglior tradizione dei cantautori italiani con un grande sound americano suonate da musicisti d'oltreoceano come David Bromberg, Larry Campbell, Joel Guzman, David Immergluck dei Counting Crows, Steve Wickham dei Waterboys, Scarlet Rivera, la Regina di Spade che fece perdere la testa a Bob Dylan e le chitarre rock di David Grissom, storico collaboratore di John Cougar Mellencamp. Storie, ballate dal sapore rock, folk e tex mex con un’unica canzone in inglese interpretata da Joe Ely, James McMurtry, Greg Brown, Sarah Lee Guthrie e il premio Oscar, Ryan Bingham. Un’opera rock mai realizzata prima in Italia.

