Andrea Parodi Zabala in concerto all'Officina della Musica di Como

Andrea Parodi Zabala presenta per la prima volta a Como, domenica 20 marzo all'Officina della Musica, il suo disco omonimo votato miglior album italiano dell'anno dai giornalisti del Buscadero. Il disco è stato registrato a Austin in Texas con ospiti del calibro di David Grissom (John Mellencamp), David Bromberg, David Immergluck (Counting Crows), Tommy Mandell (The Clash), Ryan Bingham, Joe Ely James McMurtry, Larry Campbell (Bob Dylan), Scarlet Rivera (Bob Dylan), Greg Brown, Sarah Lee Gurthrie. Ballate in italiano dal sapore folk rock e tex mex con De Andrè, De Gregori, Steve Earle e Bruce Springsteen nel cuore.

Andrea Parodi sarà accompagnato da Riccardo Maccabruni (Mandolin Brothers, Massimo Priviero) alla fisarmonica e al pianoforte e dal trombettista Raffaele Kohler, diventato un'icona durante il lockdown per aver suonato tutte le sere alle 18 dalla sua finestra a Milano. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e commosso personaggi che hanno portato Raffaele a suonare a San Siro prima di Inter Milan, al Gran Premio di Monza e a diventare il padrino del Busker Festival di Ferrara insieme a Gianna Nannini.

ANDREA PARODI ZABALA - voce e chitarra

RAFFAELE KOHLER – tromba

RICCARDO MACCABRUNI - voce, fisarmonica, tastiera