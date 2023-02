An Ocean in Between, allo Spazio Gloria un viaggio con Bobo Rondelli ed Eileen Rose

An Ocean in Between, Un viaggio di mare da Livorno a Boston è il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato 11 febbraio allo Spazio Gloria di Como con Bobo Rondelli, Musica da Ripostiglio e Eileen Rose. La cantautrice americana Eileen Rose si trova in Italia per registrare il suo nuovo disco al The Shelter Recording Studio di Meda e domenica ripartirà per gli USA.

Sabato sera a Como una grande festa per salutare l’artista molto amata dal pubblico italiano e lariano. Con lei sul palco suo marito The Legendary Rich Gilbert (chitarre e pedal steel guitar), Chris MacLachlan da Nashville (basso), Max Malavasi (batteria), la band rivelazione toscana Musica da Ripostiglio e uno dei più grandi cantautori italiani, Bobo Rondelli.

Questo spettacolo è la prima data del suggestivo progetto in divenire EDEN THEATRE- Musica e Arte nei Cinema Monosala e “Il Gloria”, che quest’anno celebra i suoi 75 anni di attività, diventerà parte integrante della serata. Sul grande schermo verranno infatti proiettate fotografie di porti, fari, città di mare e paesaggi di due grandi artisti: Eric Storm (Portland, Maine) e Pino Bertelli (Piombino, Livorno). Un viaggio di mare e di incontri stravaganti con l’anticipazione di alcune canzoni del nuovo disco di Eileen Rose che oltre a brani originali conterrà la rivisitazione di brani di Nada, John Prine, Los Lobos e Nick Cave, in duetto con Bobo Rondelli.





Livorno è città fiera, di mare, di porto, con i suoi eccessi tra malinconia e un’ironia portata all’estremo. Bobo Rondelli incarna tutto questo ed è diventato il cantautore per eccellenza della sua città, sorpassando perfino il grande Piero Ciampi, sicuramente uno dei suoi maestri e punti di riferimento che arrivano fino a Jacques Breil, Tom Waits, De Andrè, John Lennon e David Bowie. Rondelli è uno dei più grandi talenti della canzone d’autore italiana. Artista poliedrico, performer, poeta, attore, imitatore, chitarrista sopraffino, ha realizzato dischi straordinari a partire dagli stralunati esordi degli Ottavo Padiglione fino a Disperati, Intellettuali, Ubriaconi, in collaborazione con Stefano Bollani e Per l’Amor del Cielo, che gli sono valsi entrambi il Premio Tenco. Il regista Paolo Virzì, oltre a scritturarlo come attore in molte sue pellicole, gli ha dedicato un intero film dal titolo L’uomo che aveva picchiato la testa.



Boston è la città più europea d’America dove è cresciuta Eileen Rose, figlia di emigranti siciliani e irlandesi, prima di cominciare la sua carriera musicale a Londra sotto l’egida della sorella di Ozzy Osborune e dove conosce lo scrittore Nick Hornby che la inserisce nel suo libro 31 Canzoni. Eileen torna a Boston e realizza i suoi primi dischi per la Rough Trade Records per poi trasferirsi a Nashville con Rich Gilbert, leggendario chitarrista di Frank Black, Steve Wynn e Uncle Tupelo, la band da cui sono nati i Wilco. Dopo la parentesi country di Nashville, Eileen sente ancora una volta il richiamo dell’oceano e torna a casa, a nord di Boston, nell’incantevole regione del Maine. Lo scorso ottobre si è esibita al Teatro Ariston di Sanremo in occasione del Premio Tenco.





Su questa nave che naviga tra il mare Tirreno e l’Oceano Altlantico saliranno anche i Musica da Ripostiglio, la band italiana più amata da attori e registi e che accompagna in tour personaggi del calibro di Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Lella Costa e Sergio Rubini. Uno show spettacolore che ha incantato più volte il pubblico lariano nella rassegna estiva Storie di Cortile curata dal cantautore Andrea Parodi, direttore artistico dello spettacolo e di questa nuova rassegna. Le chitarre manouche di Luca Pirozzi e Luca Giacomelli, supportate dal contrabbasso e Raffaele Toninelli e dalla funambolica batteria di Emanuele Pellegrini trasporteranno il pubblico indietro nel tempo, in localini di porto fumosi del secolo scorso tra jazz e swing.