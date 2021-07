Dall'alba al tramonto, una domenica di musica Villa Olmo

Una domenica piena di musica dall’alba (con il concerto alle 5) al tramonto (Le quattro stagioni - Vivaldi/Piazzolla), due recite di Opera baby,

molte le attività Intorno al parco e Intorno al festival. Ecco di seguiito tutto il programma del 11 luglio nello splendido parco di Villa Olmo.

All'alba

Domenica 11 luglio, all’interno del XIV Festival Como Città della Musica nell’ambito della prima edizione del Villa Olmo Festival, quattro sono gli appuntamenti in programma: il primo concerto all’alba, alle 5 del mattino, sempre molto atteso e già sold out, primo di due concerti all’alba in questa edizione del festival, Da Madrid a Buenos Aires. Viaggio all’alba, in cui l’Ensemble Strumentale Scaligero, composto dai violini Andrea Pecolo e Giorgio Di Crosta, la viola Joel Imperial, il violoncello Marcello Sirotti, il contrabbasso Giuseppe Ettorre, eseguirà musiche di Luigi Boccherini, Gioachino Rossini, Giovanni Bottesini, Joaquín Turina e Astor Piazzolla a ricordare i 100 anni dalla nascita del compositore argentino. Si tratta di un appuntamento Intorno al Festival, con ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili, con prenotazione obbligatoria.

Opera Baby



Alle ore 10.00 e 11.15 seguono due recite di Opera baby, VI edizione (progetto family destinato a bambini da 0 a 36 mesi) Si gioca e si cresce. Ovvero storia di Gilda e Rigoletto (regia di Eleonora Moro, drammaturgia musicale di Giorgio Martano, con l’attrice Sara Zanobbio e alla fisarmonica Paolo Camporesi). La musica ed il canto raccontano la storia del cambiamento e della crescita dei due protagonisti del dramma di Verdi. Uno spazio circolare, una piazza, una strada affollata, un crocevia saranno teatro del Prima e del Dopo, di cosa accade quando un figlio sconvolge della vita della famiglia.

Le due recite sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili, con prenotazione obbligatoria. Il biglietto d'ingresso è valido per un nucleo familiare. Si può creare lo spazio per la propria famiglia, portando una coperta su cui ci si può accomodare per assistere allo spettacolo.

Verdi

Alle ore 21.30, come già annunciato, Le quattro stagioni o Le stagioni del mondo, un concerto tra i più coinvolgenti all’interno del XIV Festival Como Città della Musica, nell’ambito del Villa Olmo Festival, in collaborazione con l’Estate Sforzesca 2021: Luca Santaniello al violino, Gianfranco Ricci al violino barocco, con l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi e Ensemble laBarocca, diretti da Ruben Jais eseguiranno Le quattro stagioni o Le stagioni del mondo in un excursus da Antonio Vivaldi ad Astor Piazzola, a richiamare il compositore con cui si chiude il concerto dell’alba, quasi a delineare un disegno musicale che racchiude tutta la giornata.

Biglietti a 20 euro + prevendita.