20venti SULU Tour, live al Segrino

L’anno del ventennale dei SULUTUMANA prometteva d’essere memorabile per poter festeggiare una tappa importante del cammino della band. Purtroppo l’emergenza sanitaria e le drammatiche vicende ad essa legate hanno determinato una brusca frenata con conseguente interruzione dell’attività artistica, soprattutto dal vivo. Da qui sono scaturite nuove ed urgenti riflessioni per ripensare all’utilità dell’arte come nutrimento per l’anima e balsamo per lenire solitudine e sofferenza.

L’arte può e deve ricercare un significato alle esperienze di fronte alle quali l’esistenza ci pone. Questo l’intento con il quale i SULUTUMANA vogliono tornare a fare musica e ad incontrare amici ed appassionati. Il prossimo 14 agosto lo faranno nella meravigliosa cornice che abbraccia il lago del Segrino, il luogo dove sono nati come band e che da sempre è fonte di ispirazione di gran parte del loro repertorio di canzoni d’autore.

“Stiamo organizzando eventi mirati e curati nei minimi dettagli per poter offrire qualche ora di immersione nella bellezza, per condividere insieme la meraviglia degli occhi , le capriole del cuore e le carezze dell'anima, senza tralasciare la convivialità delle chiacchiere e dei sorrisi e il godimento per la gola e per lo stomaco. Grazie a chi accoglie con coraggio ed entusiasmo il nostro progetto artistico - dicono gli organizzatori - siamo sicuri che con accortezza, buon senso, fiducia e l'opportuna dose di visionarietà si possano fare cose preziose anche in un'estate strana come questa. Vi aspettiamo per abbracciare insieme la bellezza, nell'attesa serena e fiduciosa di tornare ad abbracciarci a vicenda”.

L'evento si terrà al Lido del Segrino ad Eupilio, alle ore 19,30 si potrà seguire il concerto cenando in riva al lago direttamente sui lettini in osservanza delle norme sul distanziamento sociale ANTI-CCOVID 19. L'ingresso comprensivo di cena a base ha un codto di € 35,00 per gli adulti e €15,00 per i bambini dai 5 ai 12 anni

Da venerdi 7 sarà disponibile un Link per prenotare il proprio posto.