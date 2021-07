Una settimana di grande musica a Villa Olmo

Tempo permettendo, sperando quindi che i ripetuti temporali estivi non rovinino la festa, sarà una lunga settimana di musica a Villa Olmo. Da domani, 13 luglio, sino a domenica 18 luglio, è previsto infatti in cartellone un evento per ogni sera. Vediamo tutti nel dettaglio.

Torna a Como Mini Ovadia con Laudato sì: l'enciclica scritta da Papa Bergoglio nel 2015, la seconda nel suo pontificato, sulla cura della casa comune. Lo spettacolo si terrà a Villa Olmo martedì 13 luglio, all'interno del cartellone del Festival Como Città della Musica. Moni Ovadia sarà accompgnato musicalmente dal violino di Maurizio Dehò e dalla fisarmonica Nadio Marenco. in collaborazione con La Musica Dei Cieli. Continua.

Dallo studio della musica classica Uri Caine ha affinato la tecnica per l'improvvisazione e la curiosità per processi compositivi. Un concerto, mercoledì 14 giugno. all'interno del Festival Como Città della Musica a Villa Olmo, per piano solo in cui le improvvisazioni e le variazioni toccheranno tutti i generi: dai grandi autori della classica al pop, dai canonici standard jazz e blues al rock. Continua.

Uno spettacolo giocoso e profondo perché "chi non ride non è una persona seria". Elio omaggio il genio di Enzo Jannacci il 15 luglio a Villa Olmo per il Festival Como Città della Musica. Enzo Jannacci, il poetastro come amava definirsi, è stato il cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana, in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia. Un Buster Keaton della canzone, nato dalle parti di Lambrate, che verrà rivisitato, reinterpretato e "ricantato" da Elio. Continua.

Gli ospiti che compongono la line up sono stati scelti seguendo un preciso criterio artistico, che va da nomi affermati alle nuove scoperte: tutti gli artisti sono italiani, sono tra quelli maggiormente richiesti nei grandi festival e dominano le classifiche. Un importante spazio è dato inoltre ad artisti locali ed emergenti della scena nazionale. Quest'anno, per la prima volta, il festival sarà a pagamento e proporrà un cartellone ricco per ogni serata. Headliner: Margherita Vicaria Fra Quintale, Francesca Michielin. Continua.