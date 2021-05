Como, il calendario dei mercatini del mese di giugno

L’assessore al Commercio Marco Butti conferma la soddisfazione per il numero di date specialmente per viale Geno

È pronto il calendario dei mercatini occasionali e delle rassegne hobbistiche che si svolgeranno in città: saranno 80 da maggio alla fine di novembre. Le aree più richieste dai partecipanti al bando per la concessione delle aree sono state via Muralto/Ballarini, viale Geno, piazza Medaglie d’oro, via Vittorio Emanuele, largo Spallino e piazza Grimoldi.

«Confermo la soddisfazione per il numero di date - commenta l’assessore al Commercio Marco Butti - in particolare per via Muralto e viale Geno. Per quest'ultima, significa che il test dello scorso anno ha pagato e potrebbe anche essere il preludio per una riflessione circa la possibile pedonalizzazione del viale in alcune giornate».

Il calendario dei mercatini a Como a giugno