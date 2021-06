Torna il Como Pride: il 2 luglio al Tempio Voltiano

Dopo ventidue anni dall’ultimo evento, Como Pride, gruppo di studenti e lavoratori, ha deciso di portare in piazza il Pride con un approccio indipendente da ogni tipo di azienda, basato su rivendicazioni sia nazionali che locali. Il 2 luglio al Tempio Voltiano il Pride unirà un momento di festa a un'occasione per esprimere alcun e rivendicazioni. In una nota stampa gli organizzatori hanno fatto sapere che la comunità comasca LGBTQ+ si rivolge al Comune di Como e al sindaco Landriscina per chiedere quanto segue:

1. Che il sindaco di Como si esprima pubblicamente prendendo posizione contro le discriminazioni omobitransfobiche.

2. L’affissione di una bandiera lgbtq+ e transgender sulle sedi del potere, partendo dal comune di Como.

3. La nascita di una rete pubblica locale sanitaria di supporto per persone della comunità che si occupi di: Creare una rete di sostegno telefonico per persone transgender e vittime di omobitransfobia. Istituire consultori gratuiti e agevolati per tutt? e fornire test gratuiti per il controllo dell’HIV e altre MST

4. La costruzione di installazioni per un'architettura urbana transfemminista capace di prevenire crimini e violenze.

5. L'istituzione di una consulta capace di monitorare e prevenire ogni tipo di violenza.

6. Investimenti e patrocini su eventi di sensibilizzazione locale e nelle scuole per parlare di violenza omobitransfobica e di liberazione sessuale consensuale da ogni punto di vista.

Una delle presentatrici dell’evento, Miss Gender, dice: “Abbiamo deciso di portare il Pride a Como per dimostrare come la comunità LGBTQ+ sia presente nonostante la realtà chiusa e bigotta, e per far sentire la nostra voce alla città di Como senza paura, portando in piazza le nostre rivendicazioni. Vi aspettiamo!”