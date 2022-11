Dal 3 dicembre torna a Milano l'Artigiano in Fiera: biglietti speciali da Como con Trenord e ingresso gratis

In treno da tutta la Lombardia e da Milano a Rho Fiera Milano, per raggiungere “Artigiano in Fiera” in modo sostenibile ed evitando traffico e problemi di parcheggio. In occasione della manifestazione dedicata ai prodotti artigianali di tutto il mondo che si terrà da sabato 3 a domenica 11 dicembre, Trenord propone il biglietto “Trenord Day Pass” per raggiungere il polo fieristico da una delle oltre 400 stazioni lombarde al costo di 15 euro, per un viaggio di andata e ritorno. Chi parte da Milano, invece, può utilizzare il biglietto a soli 4 euro per andata e ritorno.

“Trenord Day Pass” consente ai ragazzi di età inferiore a 14 anni che accompagnano il titolare del biglietto di viaggiare gratuitamente. Il biglietto speciale, inoltre, dà diritto a uno sconto del 10% per gli acquisti presso ristoranti e stand convenzionati; l’elenco è disponibile su trenord.it e App.

Artigiano in Fiera 2022

Quest’anno Artigiano in Fiera si svilupperà su 7 padiglioni del polo di Fieramilano (Rho), con 2.350 espositori (dei quali 510 nuovi) e 84 Paesi del mondo presenti e rappresentati. Ci sarà tutta l’Italia al gran completo, così come una grande area dedicata all’Europa dove spiccherà la Francia con i suoi artigiani e i suoi prodotti di qualità, ma anche la Spagna, l’Austria, il Portogallo.

Ci sarà uno spazio di solidarietà dedicato a diciotto imprese provenienti dall’Ucraina, la cui partecipazione è stata interamente sostenuta da Ge.Fi. Spa: un chiaro segnale di pace per un popolo segnato dal conflitto bellico. Dall’Africa si confermano le grandi presenze di Tunisia, Senegal e il debutto del Benin. Il Paese d’onore sarà l’India, con una vasta rappresentazione dell’artigianato di ogni settore merceologico. Sempre dall’Asia si segnalano i ritorni in grande stile del Vietnam, con tredici aziende specializzate, in particolare, nelle produzioni alimentari e tessili, oltre alle lavorazioni di carta e legno, e dell’Iran, con una rappresentazione di donne artigiane del Paese e alcuni prodotti tipici.

New entry: il ristorante italoamericano, con le ricette tipiche importate dagli italiani negli States. Presso la reception dei padiglioni 5/7 è prevista un'area bambini a cura di Leolandia. “Leolandia in Fiera” sarà animata da tanti show e servizi, dove i più piccoli potranno divertirsi in assoluta sicurezza dalle 11.00 alle 19.00 nella magica atmosfera del parco più amato d’Italia. Sono previste anche due aree gioco per i bimbi 0-7 anni.

L'ingresso è gratuito con invito scaricabile per tutti qui.

Come raggiungere l'Artigiano in Fiera con Trenord

Per raggiungere l’”Artigiano in Fiera” è possibile utilizzare i treni delle linee suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Pioltello e S11 Chiasso-Como-Milano-Rho. Su questa linea, in occasione della manifestazione il servizio sarà potenziato: anche nei giorni festivi, i treni circoleranno secondo l’orario dei feriali. Per l’intera durata della manifestazione, inoltre, quattro corse serali della linea S11, due per direzione, prolungheranno il percorso fino a Rho. Gli orari delle corse saranno disponibili sull’orario su trenord.it e App.

La stazione di Rho Fiera Milano è raggiungibile anche con le linee regionali Milano-Porto Ceresio, Milano-Domodossola e Milano-Gallarate-Luino.

In occasione di “Artigiano in Fiera”, la biglietteria Trenord a Rho Fiera Milano sarà aperta tutti i giorni della manifestazione dalle ore 12 alle ore 19, per la vendita e l’assistenza ai passeggeri.

Si ricorda che per entrare all’“Artigiano in Fiera” è necessario registrarsi gratuitamente online sul sito ufficiale dell’evento artigianoinfiera.i