Como Lake Cocktail Week, tutto il programma e le location

Indirizzo non disponibile

?Como Lake Cocktail Week, un evento di lusso dedicato all'alta mixology. Dall'1 al 9 luglio un'intera settimana dedicata al bere, meno ma meglio e in modo responsabile, valorizzando ingredienti di qualità e raccontando i segreti di barman e chef nelle più belle location del Lago di Como. L'obiettivo di questa quinta edizione è quello di crescere in un elegante e accogliente percorso multisensoriale per un pubblico di esperti internazionali e di alto livello.

Cocktail d'autore

Ai barman che partecipano alla Como Lake Cocktail Week verrà chiesto di creare un cocktail d'autore nuovo di zecca ispirato al tema "Fantastic Classic", che potrà essere servito solo a partire dal 3 luglio. Il cocktail può essere abbinato a un piatto, un finger food, una tartina dolce o salata creata dallo chef.

Tema della quinta edizione

Il tema guida della quinta edizione di Como Lake Cocktail Week è Fantastic Classic! È tempo di guardare indietro ai classici della miscelazione, a quell'Età dell'Oro che è il punto di riferimento nella storia dei cocktail. Ode dunque al Martini e al Boulevardier, al Gimlet e al Sazerac, al Tom Collins e al Rusty Nail e a tutti gli spumanti leggendari come il French 75, il Bellini e lo Champagne Cocktail. Siete pronti?

Drink less, drink better

L'obiettivo del festival è quello di educare le persone a bere in modo responsabile e con qualità e rafforzare le sinergie sul territorio attraverso la creatività e la sperimentazione che prende vita dietro il bancone del bar.

Preparatevi ad assaggiare l'inaspettato!