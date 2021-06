Como Lake Cocktail Week, tutto il programma

L’evento che trasforma Como e il suo Lago in un palcoscenico su cui si celebra l’Arte della Mixology e del Food Pairing. Un long weekend di Eventi, Tasting, e Masterclass: Lake Como Cocktail Week si snoda in un itinerario che coinvolge più di 30 Cocktail Bar sparsi per il centro storico, nei ristoranti e negli hotel di lusso che si affacciano sul Lago di Como.

Ogni Bartender, dall'1 al 4 luglio, creerà per l’occasione un Signature Cocktail che omaggia il territorio comasco per sentori, ispirazioni e ingredienti. Un drink in Limited Edition, servito soltanto nei giorni dell’evento e accompagnato da un Food Pairing, un piatto, un finger food o un canapè, studiato con lo Chef e che parteciperà alla Competition che eleggerà il Best Cocktail on the Lake. I giudici della prima edizione della Como Lake Cocktail Week hanno eletto “Il Conte del Lario” di Nicholas Sciarabba bartender del "Ristorante da Pietro” come Best Cocktail On The Lake 2019.

Il signature cocktail vincitore ha ottenuto il più alto punteggio secondo le schede di valutazione di una giuria formata da esperti del settore food and beverage. In particolare, ha saputo rispondere perfettamente alla richiesta di realizzare un drink che celebrasse il territorio del Lago di Como. Nicholas ha scelto ingredienti di alta qualità ma facilmente reperibili, creando un mix bilanciato in grado di conquistare palati locali e internazionali.

Cinque saranno i criteri di valutazione dei giudici: presentazione e originalità, gusto e bilanciamento, decorazione, attinenza al tema (celebrazione dei giardini del Lago di Como) e food pairing. Ad ogni criterio di valutazione sarà assegnato un punteggio da 0 a 10.

