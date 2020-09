Fiera di sant'Abbondio, decisa la nuova data

La Fiera di Sant'Abbondio si svolgerà domenica 13 settembre: la nuova data è stata concordata con gli operatori per riproporre la manifestazione dopo il necessario rinvio domenica scorsa a causa allerta meteo regionale con codice rosso.

Lungo le mura cittadine, al mattino, si svolgerà la tradizionale mostra zootecnica nel tratto di viale Cattaneo tra via Diaz e via Volta, mentre per tutto il giorno ci sarà il mercato agricolo "Campagna Amica" di Coldiretti, con anche CoMac e una degustazione d'asporto a cura di Slow Food in collaborazione con l'agriturismo Guarisco di Cavallasca.



