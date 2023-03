Una gita a Brunate o una partita a bowling: solo per single

Due eventi dedicati esclusivamente ai single. Si tratta delle iniziative che Oj Eventi ha pensato esclusivamente per i cuori solitari. Per facilitare la socializzazione tra persone "sole" il primo evento in programma il 14 aprile prevede una divertente serata trascorsa al bowling di Villa Guardia. Il secondo evento, invece, si svolgerà il 16 aprile nella splendida cornice del Lago di Como: si tratta di una giornata trascorsa a Brunate, sui sentieri nei boschi con pranzo in baita. Per partecipare a uno o a entrambi questi appuntamenti e chiedere info sui prezzi basta telefonare al numero 3488781211.

Partita a Bowling

Ritrovo alle ore 18.30 al Bowling Como di via Monte Bianco 12 a Villa Guardia. Prenotazioni entro il 9 aprile. La serata prevede una partita a bowling tra single e uno spuntino con panino e bibita. L'idea è quella di rompere il ghiaccio giocando e divertendosi per poi intrattenersi e conoscersi mangiando e chiacchierando.

Gita a Brunate

Rilassante e, perché no, romantica: una gita a Brunate può aiutare a fare amicizia. Ritrovo alle 10.30 al piazzale San Gottardo della Stazione San Giovanni, oppure direttamente alla stazione della funicolare alle ore 11.15. Con la funicolare si arriva a Brunate e da lì si cammina per arrivare a una baita dove si pranzerà tutti insieme.