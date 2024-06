Como… che spettacolo: l'estate live in città

Spettacolo, intrattenimento e un’ampia gamma di proposte. Sono questi gli ingredienti principali della programmazione estiva 2024 del Comune di Como, rivolta ai cittadini e ai turisti, presentata questa mattina a Palazzo Cernezzi dal sindaco di Como, dall’assessore agli Eventi e dall’assessore alla Cultura del Comune di Como.

Il ricco programma di “Como… che spettacolo” si articola in oltre 50 appuntamenti da giugno a settembre, con eventi che spaziano dalla musica al teatro, alla danza, al cinema, alla cultura, alle tradizioni, alle fiere. Numerosi i poli di attrazione, dislocati sia nel centro storico che in altri spazi cittadini, diffusi sul territorio: il portico del Broletto, piazza Perretta, piazza Cavour, Palazzo Natta, la Basilica di Sant’Abbondio e il suo compendio, il Monumento ai Caduti, il parco di Villa Olmo e la passeggiata, i giardini di via Anzani. Coinvolti anche i quartieri di Albate, Monte Olimpino, Rebbio, Sagnino, Tavernola. Moltissimi gli appuntamenti.

Fino al 30 giugno nel cortile di Palazzo Natta si svolge la seconda edizione della rassegna teatrale Casa Natta – Teatro tra le mura con diciotto imperdibili appuntamenti, nelle serate da giovedì a domenica.

Dall’8 giugno all’8 settembre, la rassegna musicale Tacabanda vedrà protagoniste le bande cittadine presso il portico del Broletto e nei quartieri. Al Monumento ai Caduti il 21 e 22 giugno sarà possibile ammirare le performance coreografiche di danza verticale (l’evento è realizzato in collaborazione con As.Li.Co).

Nella Basilica di Sant’Abbondio e nel suo compendio, appuntamento con il concerto della cantautrice statunitense Joan Osborne (30 giugno) - uno dei nomi più prestigiosi del rock e del pop mondiale, con il recital del maestro Christian Leotta (2 luglio), con il jazz (7 luglio) e la musica (8 e 28 luglio) e con Neri Marcorè - attore, regista e cantante - in concerto con la sua band (6 agosto). Marcorè sarà presente anche alla proiezione del film “Zamora” di cui è regista e interprete, il 5 agosto nell’ambito della rassegna cinematografica all’aperto “35 mm sotto il cielo” (11 giugno – 13 settembre), organizzata dal circolo Arci Xanadù con il patrocinio del Comune di Como.

Con la direzione artistica del maestro Davide Alogna, si svolgeranno due concerti nel parco di via Anzani (4 e 11 luglio). Protagoniste, le hit della musica da Vivaldi al tango argentino e il gran galà lirico “Innamorato perdutamente dell’amore”. In calendario anche le performance artistiche Passeggiata in musica lungo la passeggiata di Villa Olmo e Riflessi di lago nel parco di Villa Olmo, in collaborazione con As.Li.Co (17, 18 e 26 luglio).

In piazza Perretta si svolgeranno numerosi eventi di musica, ballo, danza e spettacolo. L’appuntamento è con la performance dell’attore Gianpaolo Gambi e la sua band (6 e 26 luglio), con il cabaret concerto in omaggio a Nanni Svampa (13 luglio), con il tributo agli Abba (20 luglio) e con le serate dedicate allo swing, alla musica revival, ai balli caraibici.

Infine, tra agosto e settembre, non mancheranno il consueto appuntamento con la Fiera del Libro (24 agosto – 8 settembre) in piazza Cavour, con la tradizionale Fiera patronale di Sant’Abbondio (29 agosto – 1° settembre) nell’area di Sant’Abbondio e viale Cattaneo e con il Palio del Baradello (30 agosto- 15 settembre).

Per tutta l’estate prosegue la mostra Voci dal paesaggio nordico, in Pinacoteca civica (fino al 13 ottobre), anche con un ricco calendario di eventi collaterali. Tra questi, Sensazioni e sapori del nord: visita guidata e degustazione (14 giugno, 5 luglio, 23 agosto, 6 settembre), Passeggiata creativa “Como e la Svezia. Paesaggi e scrittori a confronto" 1 e 2 (rispettivamente 29 giugno e 6 luglio), Il respiro della natura: yoga essenziale in mostra (7, 14, 21 e 28 settembre).

Fino al 31 agosto sarà possibile visitare la mostra Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e la storia della natura presso l’ex Chiesa di San Pietro in Atrio e il Palazzo del Broletto, ammirando anche le installazioni presenti in città.