La festa di Carnevale in centro a Como: tutto il programma

In provincia di Como sono tradizionalmente noti e molto apprezzati il Carnevale di Cantù e quello di Schignano, ma quest'anno anche in centro a Como ci saranno delle iniziative.

“L’Amministrazione comunale viene incontro al desiderio della comunità di tornare a festeggiare il carnevale. Nei pomeriggi di sabato e domenica aspettiamo bambini e genitori nelle vie del centro. È un primo passo che ci porterà, nei prossimi anni, a rivivere il carnevale che abbiamo sperimentato in passato” afferma Enrico Colombo, assessore Cultura e Turismo del Comune di Como.

Il programma di sabato 18 e domenica 19 febbraio

In occasione del Carnevale 2023 il Comune di Como ha previsto due momenti di intrattenimento itinerante lungo le vie e le piazze del centro.

Sabato 18 febbraio si svolgerà la sfilata della Triuggio Marching Band, composta da circa 40 elementi, unica marching band italiana ad aver partecipato alla 134ma Rose Parade a Pasadena, negli Stati Uniti.

Partenza da Porta Torre alle ore 15.00 e passaggio lungo le vie Cesare Cantù, piazza San Fedele, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo (dove verranno eseguiti alcuni brani con coreografie), via Plinio, piazza Cavour (anche qui è prevista una sosta), via Fontana e gran finale in piazza Volta alle 17.30.

Domenica 19 febbraio è in programma la parata dei saltimbanchi “La Parade des Saltimbanques” in collaborazione con Music For Green Events. La sfilata, capitanata da Claudio Madia, noto saltimbanco ed ex conduttore dell’Albero Azzurro, si snoderà nelle vie del centro storico, a ritmo di musica, toccando le principali piazze cittadine. Parteciperanno all’iniziativa alcuni artisti della “Scuola di Piccolo circo di Milano”, oltre ai “fiaba clown”. Partenza da Porta Torre alle ore 15.00 in compagnia degli artisti circensi: trampolieri, giocolieri, funamboli, clown, mimi, monociclisti passeranno lungo via Cesare Cantù, piazza San Fedele (dove si fermeranno per le esibizioni artistiche), via Vittorio Emanuele, piazza Duomo (anche qui sosteranno), via Ballarini, via Muralto, piazza Volta (con esibizioni artistiche), via Fontana. Chiusura in piazza Cavour alle 17.30.