Como Beer Festival, quattro giorni di festa con le "bionde" ai giardini a lago

Prima edizione di una festa bellissima davanti al lago più bello che ci sia! Como Beer Festival sarà un evento indimenticabile nei famosi “giardini a lago” davanti al Tempio Voltiano. 4 giorni di grande festa, un’esperienza gustativa e sensoriale unica, un’occasione imperdibile per assaporare le opere d’arte brassicola dei mastri birrai del nostro territorio e non solo. Troverete circa 100 birre alla spina in contemporanea, i migliori street food, music corner, aree tavoli, ospiti speciali, eventi per bambini e tanto altro. La cucina avra? un posto di rilievo, dando all’evento una seconda identita? di autentico “street food festival”. Saranno presenti diversi truck food di livello nazionale che proporranno diverse cucine a base di carne, pesce, regionale, fritti e stuzzicherie, per qualsiasi tipo di palato. Aree relax, ampi spazi verdi e ampi parcheggi nelle vicinanze renderanno l’evento indimenticabile per tiutti.

Como Beer Festival

4,5,6,7 Maggio – Giardini del Tempio Voltiano (accesso da viale Corridoni), Como

Cosa troverete

10 Birrifici artigianali e circa 100 birre alla spina in contemporanea

Street food festival

Music corner

Aree Relax e ampi spazi verdi grandi e piccini

….e tanto altro in una delle location più belle di Como!

I birrifici

10 Stand comporranno il mosaico della manifestazione, dove gli avventori potranno perdersi assaggiando il meglio delle loro produzioni: un’offerta di oltre 100 birre alla spina e oltre 30 stili di birra artigianale diversi, suddivise tra “grandi classici” e “stili moderni”.

BIRRIFICIO ITALIANO (CO)

BIRRIFICIO LEGNONE (SO)

BIRRIFICIO DULAC (LC)

BIRRIFICIO MENARESTA (MB)

BIRRIFICIO ABRUZZESE (AQ)

BIRRIFICIO VETRA (MI)

BIRRIFICIO SHIRE (FR)

BIRRIFICIO ZERO.5 (RM)

BIRRIFICIO BRASCA (CO)

BIRRIVICO BREWING (CO)

WYATT (VA)

Ingresso e modalità degustazione

L’ingresso all’evento è gratuito e senza necessità di prenotazioni.

Per accedere alle degustazioni il pubblico potrà acquistare il suo bicchiere griffato e dotato di tre tacche al prezzo di 10€ comprensivo di 3 degustazioni di birra.

Una volta terminati i gettoni potrà acquistarli separatamente a 1,5€ l’uno.

Cucina

– POOKIE (hamburgeria gourmet)

– A POLPI IN FACCIA (fritto misto di pesce, panino col polpo, frittini)

– NANNÌ SAPORI ROMANESCHI (panini con porchetta di Ariccia IGP, box di prodotti tipici laziali, fritti romani)

– LO STECCHINO D’ORO (solo carne su stecco! arrosticini, stecchini di pollo, stecchini con verdure)

– APE REGINA (gnocco fritto e tigelle)

Il cibo si acquista direttamente ai truck food.

* ogni street food proporrà ricette veg e vegan

Orari

– Giovedì 18.00 – 1.00

– Venerdì 18.00 – 1.00

– Sabato 18.00 – 1.00

– Domenica 16.00 – 23.00

Location

Location della manifestazione saranno i Giardini A Lago (Viale Corridoni), a due passi dal Tempio Voltiano e luogo simbolo del lungolago della Citta? di Como, area verde visitata ogni anno da migliaia di turisti da tutto il Mondo.

Moltissimi tavoli e panche a disposizione e poi Prato, prato, prato! Qui puoi portare i tuoi bimbi e farli giocare in totale sicurezza!

Segui il #beertour di Paneliquido e scopri tanti eventi con la migliore birra alla spina in fantastiche location. www.paneliquido.it

Gli amici a 4 zampe sono sempre ben accetti a tutti gli eventi Paneliquido, confidando nell’educazione dei loro padroni.