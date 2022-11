Como celebra il 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale: l'iniziativa "Caserme aperte"

Anche Como celebra il 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Per l'occasione il ministero della Difesa l’organizzazione di iniziative che diano spazio a cerimonie istituzionali a carattere militare e alle manifestazioni "Caserme Aperte" e "Caserme in Piazza". Come per lo scorso anno, anche nel 2022 lo svolgimento delle iniziative commemorative sarà circoscritto a un limitato numero di città italiane, con il coinvolgimento delle rispettive amministrazioni comunali, mentre in tutti i Comuni capoluoghi di provincia e in quelli in cui si registra una significativa presenza di reparti delle Forze Armate è prevista la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera. A Como la cerimonia avrà luogo presso il Monumento ai Caduti, alle ore 11, con la partecipazione del prefetto Andrea Polichetti.

La Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate è stata istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale, ritenuta l'evento bellico che ha portato a completamento il processo di unificazione iniziato nel Risorgimento. Infatti con il primo conflitto mondiale l'Italia annesse Trento e Trieste. Il 4 novembre 1919 novembre è entrato in vigore l'armistizio di Villa Giusti (firmato il 3 novembre 1918), che sancì la resa dell'Impero austro-ungarico.