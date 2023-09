Il Tempio Voltiano è scena del crimine: indagini e sospetti con Cluedo Space Odissey

Il Tempio Voltiano si trasforma in un palcoscenico di indagini e sospetti con “Cluedo – Space Odissey”, evento in cui i giovani partecipanti vengono catapultati indietro nel tempo, ai giorni di Alessandro Volta, per risolvere un mistero in pieno “stile Cluedo”. Indossando i panni di detective in piena regola e immersi in un’atmosfera storica e intrigante, le ragazze e i ragazzi sono invitati a mettersi alla prova e a svolgere indagini in pena regola per risolvere il caso di una morte sospetta all’interno del Tempio Voltiano.

Cluedo - Space Odissey è un evento organizzato dal Gruppo Cultura di Sinergie, in collaborazione con il Comune di Como, i Musei Civici e l’associazione culturale Dimore Creative. L’evento si svolge sotto l’egida delle “Giornate Europee del Patrimonio” (23 e 24 settembre), nate nel 1985 per promuovere la diffusione del patrimonio culturale attraverso due giornate di apertura al pubblico di mostre e musei, oltre all’organizzazione di eventi ad hoc negli oltre 50 Paesi partecipanti.

Info utili

Durata prevista: circa tre ore, dalle ore 14 alle ore 17 (suddivisi in due gruppi). Iscrizione all’attività gratuita, mentre l'ingresso al Tempio Voltiano costa 3 euro. E' possibile partecipare singolarmente o con una squadra di massimo cinque persone (che possono prenotare tutti i biglietti in un solo ordine). Età minima richiesta per partecipare: 16 anni. Iscrizione su Eventbrite, a questo link.