Città dei Balocchi Lake Como, tutto il programma della settimana

Dopo il grande successo di “Naufragata” del Circo Zoé che il 1° gennaio apre il nuovo anno di Città dei Balocchi a Cernobbio, il 2 gennaio saranno protagonisti i cantanti dello Zecchino d’Oro in “Chi Ben comincia… il 2023”. Il 3 gennaio torna il Mago Valery a grande richiesta con lo spettacolo “Un’ora di illusione magica con Valery” che con i suoi numeri di illusionismo e prestidigitazione continua a destare stupore in grandi e bambini. Sempre dal 3 gennaio, nello Chapiteau Tanguran, va in scena “Opera Guitta”, un omaggio appassionato e delirante fra melodramma e clowneria alle grandi arie d’opera, da Donizetti a Mozart, da Rossini a Verdi. E poi le dimostrazioni dei cinofili della Guardia di Finanza, il laboratorio Circus for Peace e il laboratorio “Giochi di Luce con Arduino”.

Lunedì 2 gennaio

Esibizione Cinofili Gruppo Ponte Chiasso Guardia di Finanza

ore 16.00

Parco di Villa Erba

Chi Ben comincia… il 2023

musica e solidarietà

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

GLI ELFETTI DI ELFO BEN

Del corso Teatro Scuola Don Carlo San Martino di Lucino

presentano

ANGELICA GOBBO

Da Zecchino d’oro e Sanremo Junior

ELISABETTA LIZZA

Da Junior Eurovision Song Contest 2021

Special guest Beatrice Marcello ed Elia Pedrini, i piccoli cantanti dello Zecchino d’Oro 2022

e un’anteprima di CIRCUS FOR PEACE con le allieve di ALLINCIRCO

Circus for Peace - Laboratorio di circo bilingue italiano-ucraino

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 17.30

Nel laboratorio di circo bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, provano le discipline circensi, sperimentano sensazioni nuove e soprattutto si divertono! Il laboratorio è bilingue, in italiano e in ucraino, ed è condotto da un'insegnante di circo ucraina rifugiata in Italia e una italiana. Per i piccoli ucraini il laboratorio nella propria lingua sarà l'occasione per sentirsi un po' a casa, per gli italiani sarà un'opportunità per avvicinarsi a un'altra cultura... per tutti, sarà un'occasione per incontrare coetanei con storie di vita diverse e fare nuove amicizie!

Martedì 3 gennaio

“Giochi di Luce con Arduino”

Project work sulle STEM

Enfapi Como per “La città dei Balocchi”

Casetta degli elfi di Babbo Natale

Dalle ore 15

“Opera Guitta”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

con Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero, Franca Pampaloni

Fra melodramma e clowneria, un omaggio appassionato e delirante alle grandi arie d’opera, da Donizetti a Mozart, da Rossini a Verdi.

prodotto da Longuel e Trio Trioche, in coproduzione con Mirabilia Festival, Spazio Circo Bergamo in collaborazione con Théâtre de Colombier (Svizzera)

Aldina aveva lasciato il Ducato di Parma seguendo le orme dei Savoiardi, che aveva sentito suonare la zampogna da bambina. Era partita per la Provenza e per guadagnarsi il pane faceva la donna barbuta, ma aveva una voce da soprano da far accaponare la pelle. Urbano invece girava la Francia a piedi da una vita, suonando il flauto con maestria, ma senza uno scudo in saccoccia. Io, che sono Caterina, quando li ho conosciuti mi dedicavo alla danza ma in realtà aspettavo solo che qualcuno inventasse la fisarmonica. Poi abbiamo scoperto il melodramma….

RECENSIONI:

"Un approccio nuovo all’opera lirica, uno spettacolo divertente, raffinatissimo, pieno di sorprese musicali e acrobatiche."

Radio Prima (Belgio)

"Emozioni e risate con Opera Guitta nello chapiteau."

Le Journal de Sainte-Croix (Svizzera)

“La lirica a portata di tutti. Una storia divertente e spassosa."

Bergamo TV (Italia)

“Mix di melodramma e clowneria, Opera Guitta ha regalato un omaggio a Verdi appassionato e divertente”

Gazzetta di Parma (Italia)

Un’ora di illusione magica con Valery

A grande richiesta alla Città dei Balocchi arriva il Mago Valery che con i suoi numeri di illusionismo e prestidigitazione continua a destare stupore in grandi e bambini. Non mancate al suo spettacolo!

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 18.00

Mercoledì 4 gennaio

“Giochi di Luce con Arduino”

Project work sulle STEM

Enfapi Como per “La città dei Balocchi”

Casetta degli elfi di Babbo Natale

Dalle ore 15.00

“Opera Guitta”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

Un’ora di illusione magica con Valery

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 18.00

Giovedì 5 gennaio

“Opera Guitta”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

Esibizione Cinofili Gruppo Ponte Chiasso Guardia di Finanza

ore 16.00

Parco di Villa Erba

Un’ora di illusione magica con Valery

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 18.00