Città dei Balocchi Lake Como, tutto il programma del weekend

Intenso weekend per la Città dei Balocchi Lake Como a Cernobbio, il luogo dove vivere l’atmosfera di gioia e serenità di un Natale sul Lago. Partendo dalla storia e dall’esperienza che l’hanno fatta diventare l’evento più importante del periodo natalizio, Città dei Balocchi Lake Como porta nel Borgo, in Riva, nel parco di Villa Erba, a Villa Bernasconi e nelle frazioni di Piazza S. Stefano e Rovenna qualcosa di nuovo e ancor più originale rispetto al modello copiato in tutta Italia. Il programma definitivo sarà reso noto a breve, tuttavia le attività e le novità più importanti sono già state annunciate anche se non mancheranno altre sorprese prima del debutto. Attenzione agli orari di domencia per le limitazioni fino alle 19 imposte dalla questura di Como.

Sabato 10 dicembre

Città dei Balocchi in divisa

Sulla Riva di Cernobbio e nel Parco di Villa Erba saranno presenti le Forze dell’Ordine con attività ludiche ed educative: Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, Polizie Penitenziaria, Agenzia delle Dogane. I più giovani vengono così educati, attraverso il gioco, al rispetto reciproco, stimolando valori importanti come l’onestà, la coscienza di sé e degli altri, la pace, l’ecologia, per imparare a diventare i responsabili cittadini di domani.

Polizia Penitenziaria con attività ludiche per bambini

Parco di Villa Erba

Dalle 10.00 alle 17.00

Carabinieri

Lungolago Cernobbio con attività ludiche per bambini

Dalle 14.00 alle 17.00

Pista di Pattinaggio

Grazie alla collaborazione con GGR Como, dal 10 dicembre, domani dalle 15.00 alle 18.00, saranno presenti alcuni maestri della scuola di pattinaggio per dare consigli gratuitamente a grandi e bambini che muovono i primi passi sul ghiaccio in modo che la loro esperienza possa diventare più sicura e divertente. Saranno previsti anche alcuni momenti di brevi spettacoli da parte degli alunni della scuola. GGR Gruppo Giovanile Ritmico Como, da più di quarantacinque anni, si occupa di gestire ed organizzare corsi di pattinaggio su ghiaccio ottenendo anche importanti successi agonistici e portando, grazie ai suoi atleti, il nome della nostra città in giro per il mondo.

L’Agritunnel della Fondazione Minoprio

Laboratori Didattici

Parco di Villa Erba

Dalle 14.30 alle 17.00

La mostra, proposta da Fondazione Minoprio, è un percorso che parte dalle origini dell’agricoltura, si sofferma sui prodotti che a livello nutrizionale costituiscono la base della nostra alimentazione e, infine, sottolinea l’importanza del consumo consapevole di prodotti di stagione e provenienti dal nostro territorio per l’affermazione di un’agricoltura sostenibile. I diecimila anni che ci separano dall’invenzione dell’agricoltura sono costellati di scoperte e progressi, ma anche di arretramenti e sconfitte, persino catastro?, alcune delle quali per causa nostra. Una domanda che giustamente ci si pone è: Ci sarà cibo per tutti? “Coltivare e custodire il creato è un’indicazione data da Dio non solo all’inizio della storia, ma a ciascuno di noi, è parte del suo progetto, vuol dire fare crescere il mondo con responsabilità perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti“(Papa Francesco, 5 giugno

2013). Oltre alla mostra Fondazione Minoprio realizzerà anche dei laboratori didattici nei primi due fine settimana.

Fai una passeggiata con i Trampolieri di Allincirco

Parco di Villa Erba

Dalle 15.00 alle 17.00

Gli Elfi di Teatro in Centro

Parco di Villa Erba

Dalle ore 15.30 alle 18.00

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19



CeneretoQUA CenerentoLA

Promosso da Teatro Sociale, in collaborazione con Comune di Cernobbio e Villa Erba nell’ambito di Città dei Balocchi

Padiglione Fiera – Ingresso C1

Due recite ore 16.00 e 17.30

EVENTO SPECIALE

Ingresso libero prenotazione obbligatoria su eventbrite

Spettacolo ”liberamente ispirato a “La Cenerentola” di Gioachino Rossini

Promosso da Teatro Sociale, Villa Erba, Comune di Cernobbio nell’ambito di Città dei Balocchi

Per bambini da zero a 3 anni e le loro famiglie.

La prima opera non si scorda mai! L’ideazione musicale è tratta dall’opera originale, di cui risalta le arie ricorrenti per invitare all’ascolto; l’esperienza promuove la sperimentazione tramite tutti i sensi con colori, forme, materiali e linguaggi pensati per una configurazione scenica a misura dei più piccoli. CenerentoQUA CenerentoLA è una gita fuori porta. Zaino in spalla del papà, binocolo per guardare lontano e una tenda per riposarsi un po’. Quante cose nuove da scoprire e quanto lavoro da fare per accontentare papà Magnifico! Cenerentola, tra sassi, pentole, legni e foglie dalle mille forme e infiniti suoni, vivrà tante nuove avventure. Finché dallo zaino di papà Magnifico non spunteranno due sorellastre e Cenerentola scoprirà… la gelosia. Che suono fa la gelosia? Qua, là, su, giù, Cenerentola non si trova più. Legni, bastoni, fiori e suoni, ed ecco qualcosa, nel bosco, là fuori! Un suono, una musica nuova che spazza via la gelosia. Cenerentola si cambia, si trasforma, cresce e Don Magnifico non può più fare a meno di guardarla. Cenerentola è cresciuta e ha scoperto la sua, personalissima, strada.

Domenica 11 dicembre

In concomitanza con la partita Como-Reggina al Sinigaglia, sono stati infatti sospesi fino alle ore 19.00 tutti gli eventi all’aperto di Città dei Balocchi a Cernobbio. Quindi apertura a Villa Erba dalle 19 alle 23.

Resta aperto il Museo di Villa Bernasconi con le sue tre mostre fra cui “Il presepio popolare”, si può visitare la Mostra “Giuseppe Veneziano. 10 NFT nel borgo, e ammirare l’Albero dei Cherubini.

Al mattino, la XXXIV Coppa d’inverno del Lario sulla Riva e Lungolago di Cernobbio

Organizzata da Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, Comitato Provinciale Como e Lecco, Canottieri “Cernobbio 2010” con il patrocinio del Comune di Cernobbio

Gare dalle 10.15 alle 12.20

Nel Parco di Villa Erba, Città dei Balocchi accoglierà i visitatori dalle ore 19.00 con: Pista di Pattinaggio – Mercatino di Natale – Casette della solidarietà –Tunnel per Rovaniemi e slitta di Babbo Natale – Carro dei mestieri – Agritunnel della Fondazione Minoprio – Casa di Babbo Natale – Trenino dei Balocchi – Arte in mostra Playing Whit Colors e il fantastico spettacolo del Magic Light Festival con la Torre Parlante, i CantAlberi e tante altre splendide illuminazioni.

Villa Bernasconi

dalle 10.00 alle 18.00

Tutti i giorni fino al 24 dicembre, on line sulla pagina Facebook: Calendario dell’Avvento

Mostra gratuita: I Grandi Maestri. Raffaele De Angelis. Il presepio popolare nel borgo marinaro.

Mostre comprese nel biglietto del museo (biglietto unico € 5,00; gratis under 14, over 75, Cernobbiesi e altre categorie): Al lago con Antonio e Marieda. Dipinti e sculture della collezione Boschi Di Stefano – Pulcini a Villa Bernasconi. Librini in mostra, Edizioni Pulcino Elefante di Alberto Casiraghy – Giuseppe Veneziano. 10 NFT. A cura di Aldo Premoli.

Villa Bernasconi, il polo attrattivo di impronta culturale della Città dei Balocchi, accoglierà i suoi ospiti nelle stanze addobbate con i simboli tradizionali del Natale: il grande albero nella hall e il presepe artistico. Per tutto il periodo delle feste saranno visitabili tre mostre.

“Al lago con Antonio e Marieda” con dipinti e sculture della collezione Boschi Di Stefano del Comune di Milano normalmente non esposti, tra cui “Concetto spaziale” di Lucio Fontana e “Bagnanti” dell’artista comasco Giuliano Collina. “Pulcini a Villa Bernasconi”, un progetto espositivo che arricchisce gli spazi della villa con le piccole opere dell’ “artista - artigiano della carta” Alberto Casiraghy, presentate in sezioni dedicate alle arti e alla natura. Villa Bernasconi è anche una delle sedi della mostra “10 NFT” di Giuseppe Veneziano. Sulla pagina instagram è on line dall’1 al 24 dicembre anche il tradizionale “Calendario dell’Avvento” di Villa Bernasconi.



Grandi Maestri. Raffaele De Angelis. Il presepio popolare nel borgo marinaro.

Allestito a Villa Bernasconi dall’Associazione Amici del Presepio della Tremezzina, realizzato dal maestro Raffaele de Angelis, fra i più importanti e ricercati artisti di figure del presepio in terracotta. Il presepio è ambientato su una spiaggia, in una location insolita. Le statue, in stile popolare, sono caratterizzate da una particolarissima scena della natività: mentre san Giuseppe riposa dopo una lunga giornata di lavoro, appoggiato ad una barca in un antro dei pescatori, la Madonna si diletta a guardare Gesù bambino che gioca con una bimba. Intorno, il borgo marinaro è animato dalle attività normali di un paesino tranquillo, le donne lavorano all’aperto, i bambini giocano chiassosi, le attività sulla spiaggia e dei pastori continuano in totale tranquillità. La struttura è realizzata in polistirene con la tecnica della prospettiva ed è caratterizzata da numerosi particolari che attirano l’osservatore, dalla bambina spaventata da un cane pastore fino allo storno di uccelli che si libra verso il mare.