Città dei Balocchi, ecco tutte le novità: droni luminosi sul lago di Como

Presentata oggi a Cernobbio la 29esima edizione di Città dei Balocchi spalanca le porte al periodo più bello dell’anno: il Natale. In riva al lago di Como dal 7 dicembre fino all’8 gennaio 2023 si respira un'aria magica, tutta da vivere in famiglia.

Fra Comune di Cernobbio e Consorzio Como Turistica è nata un’alleanza che ha portato energie, idee e pensieri per un grande risultato, grazie ad Amici di Como main sponsor, al sostegno di Regione Lombardia, Camera di Commercio di Como e Lecco, Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, la collaborazione di Villa Erba, il patrocinio della Provincia di Como e numerosi altri sostenitori che hanno creduto nel progetto.

Anche in questa edizione, Città dei Balocchi non cambia la sua filosofia di evento capace di regalare momenti di emozione, sogno, divertimento, spettacolo, cultura, enogastronomia, educazione, arte e solidarietà.

La città di Cernobbio, gioiello costituito da innumerevoli scorci pittoreschi, palazzi sontuosi e stradine intricate, diventerà il luogo dove vivere l’atmosfera di gioia e serenità di un Natale sul Lago. Davanti al Municipio, l’Albero dei Cherubini Clerici Tessuto – Gentili Mosconi darà il benvenuto attorniato da un coro di angeli e da una Natività di luce. Si potrà passeggiare e scoprire alcuni degli angoli più suggestivi illuminati in modo artistico: Villa Bernasconi, pregevole esempio liberty con il suo museo della casa che parla, la Riva, la Strettoia, il Borgo degli Angeli, le Vie dello Shopping si vestono a festa con giochi di luce e aiuole illuminate. Importante la collaborazione con Villa d’Este splendidamente addobbata per il 150° anniversario da Vincenzo Dascanio, e insieme a Città dei Balocchi illuminerà tutta la riva con strepitose decorazioni. Per allietare il Natale, per la prima volta i saloni dell’hotel ospiteranno i bambini delle scuole di Cernobbio per tre mattine di festa a loro dedicata.

Il Parco di Villa Erba si accenderà ogni sera per suscitare emozione e ammirazione e trasformare la naturale bellezza della natura in luoghi luminosi e magici con un gioco di idee creative e speciali installazioni tecnologiche. Un Natale green che abbraccia la natura rispettandola e creando un’illuminazione romantica, avvolgente, ma non invasiva con l’utilizzo di sole luci a led.

Come in una favola, la natura diventa animata, grazie anche alla collaborazione con Blu Notte, gli alberi prendono vita, alcuni cantano in coro, altri parlano fra di loro, mentre sequenze di luce illuminano Villa Erba che diventa un personaggio fra il reale e il fiabesco che racconta ai bambini la storia di un sogno.

L’intreccio della magia del Natale con l’essenza della natura nella direzione della sostenibilità verrà valorizzato da una serie di elementi, fra cui il percorso didattico sui temi della sostenibilità alimentare realizzato in un tunnel illuminato grazie alla partnership con Fondazione Minoprio e la mostra di arte nella natura dal titolo Playing With Colors dell’artista Davide Riva. Sempre nel segno della sostenibilità il Trenino di Natale elettrico.

All’interno del Parco di Villa Erba troverà spazio il Mercatino di Natale “originale” della Città dei Balocchi. Le tipiche casette in legno dallo stile nordico si armonizzeranno fra i colori del prato e degli alberi creando un'atmosfera accogliente e suggestiva pervasa da antiche e intramontabili tradizioni.

Città dei Balocchi è sempre stata molto attenta al tema della solidarietà e anche quest’anno alcuni spazi del Mercatino, come consuetudine da 28 edizioni, ospiteranno gratuitamente associazioni di volontariato e del terzo settore che potranno proporre ai visitatori le loro attività. I bambini e le famiglie avranno l’occasione unica di pattinare sulla pista del ghiaccio vista lago e potranno fare un magico viaggio virtuale su una slitta che li porterà in volo a Rovaniemi, una prima assoluta di uno degli esempi di realtà aumentata che si potranno scoprire in mezzo al verde. E poi sperimentare un giro a cavallo, fare una caccia al tesoro in inglese, conoscere la pet therapy con l’Ass. Amici di Cernobbio, giocare con gli scout della Cngei, scoprire un angolo di tradizione nel Carro dei Mestieri.

Grande attrazione sarà il circo, come quello raccontato nelle fiabe, che regalerà sogni e favole agli spettatori. Gli artisti si esibiranno sotto lo Chapiteau Tanguran e daranno vita a spettacoli con una punta di fascino antico, tra melodramma e clowneria, salti mortali e figure aeree. Naufragata, Opera Guitta, La Regina delle Nevi, CenerentoQua CenerentoLa, Alla ricerca di Abilian, La Conta che si Canta, l’Elfo Ben, i cori Voci bianche, Ghiricoro e Incanto e le giovanissime Angelica Gobbo ed Elisabetta Lizza sono solo alcuni dei protagonisti. E poi la musica della Blevio Blues Band, i trampolieri e i giocolieri di Allincirco, gli elfi di Teatro in Centro, il Coniglio Virgilio, l’Orso Ettore, le Streghe di Rovenna e nei giorni più speciali il magico incontro con Babbo Natale e la Befana.

Villa Bernasconi, il polo attrattivo di impronta culturale della Città dei Balocchi, accoglierà gli ospiti con tre mostre, i laboratori per i bambini e gli incontri con gli autori fra cui Maria Pia Morelli e il mondo di Agata allegra Mucci, nelle stanze addobbate con i simboli tradizionali del Natale: il grande albero nella hall e il presepe artistico dell’Associazione Amici del Presepe della Tremezzina. Il Progetto Scuola permetterà agli alunni delle scuole, dall’infanzia alle medie, di sperimentare gratuitamente momenti educativi, didattici e ludici. Le Forze dell’Ordine saranno nel parco e sul lungolago per far divertire educando con una novità, i mezzi storici della Galleria Storica Nazionale dei Vigili del Fuoco e la mitica 1400 di Tazio Nuvolari.

Per la prima volta Città dei Balocchi avrà la sua voce ufficiale, Radio Como Zero, un gradito ritorno, il Concorso Fotografico e sarà inserita nel circuito del Natale dei Laghi.

Uno spettacolo di droni luminosi sul lago la sera dell’Epifania sarà una prima assoluta all’insegna dell’ecologia e della sostenibilità. Si potrà ammirare anche in battello in una crociera promossa dalla Navigazione Lago di Como. Un modo speciale di augurare buon 2023 da Cernobbio.