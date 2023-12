A Cernobbio il capodanno alternativo della Città dei Balocchi: il programma

Un capodanno alternativo. In Riva a Cernobbio. Tra le illuminazioni del lungolago e i fuochi d'artificio di Villa d'Este. Con il calore di un buon cibo da strada, l'allegria della musica dal vivo e una scivolata sulla pista di ghiaccio.

Domani sera 31 Dicembre si potrà vivere un capodanno diverso alla Città dei Balocchi grazie alla collaborazione con il Comune di Cernobbio. La maggior parte delle casette del mercatino resteranno aperte fino a mezzanotte e mezza per proporre il loro street food di qualità. La pista del ghiaccio farà lo stesso orario per una pattinata in notturna. I giochi di luce sul lungolago resteranno accesi fino oltre mezzanotte. La serata sarà allietata dalla musica dal vivo proposta dal bar Onda. E allo scoccare della mezzanotte, tutti con il naso all'insù per ammirare lo spettacolo pirotecnico nello specchio d'acqua antistante Villa d'Este ottimamente visibile dal palcoscenico privilegiato della Riva di Cernobbio. Il modo di Città dei Balocchi per augurare buon 2024!