Città dei Balocchi, gli ultimi appuntamenti fino all'Epifania

Gran finale per Città dei Balocchi con tre giornate dense di eventi: una dedicata alle stelle, una dedicata alla Befana e alle “Streghe”, e una tutta per il gioco dei bambini.

VENERDÌ 5 GENNAIO

Guardando le stelle…. Dalla cometa nell’arte al fascino dei buchi neri all’osservazione dei pianeti con il telescopio - Gran finale per il ciclo di incontri dedicati all’astronomia

Igloo nel giardino di Villa Bernasconi

Ore 16.00 – “La stella dei Magi. La cometa nei capolavori della storia dell’arte”, con Serena Bertolucci, direttrice del Museo del Novecento di Venezia

Ore 17.00 – “Il fascino dei buchi neri”, con Davide Trezzi, astrofisico nucleare e divulgatore scientifico. Osservazione del cielo con il telescopio nel giardino di Villa Bernasconi (sospeso in caso di maltempo). Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti disponibili

A chiusura degli incontri e delle attività realizzate in collaborazione con l’Osservatorio di Sormano.

Ospite d’eccezione Serena Bertolucci, storica dell’arte e direttore del Museo del Novecento di Venezia, che proporrà una chiacchierata dal titolo “La stella dei Magi. La cometa nei capolavori della storia dell’arte”, un particolare itinerario per immagini tra gli astri e le comete nell’arte.

Da quando lo sguardo dell’uomo ha incrociato le stelle e da quanto tempo gli artisti hanno provato a rappresentarle? Come la stella cometa è entrata nelle opere d’arte e le ha cambiate? Quando i re Magi hanno iniziato ad essere rappresentato e raccontati? Storie, aneddoti, curiosità e tanti capolavori per una conferenza divulgativa che renderà la storia dell’arte più vicina a tutti noi.

A seguire interverrà Davide Trezzi, astrofisico nucleare e divulgatore scientifico, che ci parlerà del “Fascino dei buchi neri”.

Dopo le immagini che tutti abbiamo visto pochi anni fa, del Buco Nero nella grande galassia Messier 87 ora gli astronomi hanno fotografato anche il Buco Nero della nostra galassia, la Via Lattea. L’argomento astronomico più affascinate e coinvolgente spiegato in modo semplice e intuitivo da Davide Trezzi, astrofisico nucleare che ha lavorato presso i più grandi laboratori di Fisica d’Europa quali il CERN di Ginevra e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dove si è occupato rispettivamente di Fisica dell’Antimateria e Astrofisica Nucleare.

Contemporaneamente, nel giardino di Villa Bernasconi, con Enrico Colzani, presidente Gruppo Astrofili Brianza, potremo mettere l’occhio al telescopio e ammirare dal vivo i pianeti visibili nel cielo in quel momento (sperando nel tempo favorevole avremo l’occasione di vedere Giove e i suoi satelliti).

Per altre info https://www.cittadeibalocchi.it/guardando-le-stelle-5-gennaio/

Lettura - laboratorio “Tulle e il taglialegna”

Villa Bernasconi, Largo Campanini ore 15.00 e ore 16.00

Per celebrare la 30° edizione abbiamo voluto fare un dono speciale a grandi e piccini: abbiamo stampato un racconto che regala gioia, armonia e fa volare con la fantasia.

“Tulle e il Taglialegna” è una fiaba inedita scritta da Anna Danielon, illustrata da Stefano Misesti, è una storia messaggera dei valori dell’amicizia, della fiducia, del coraggio, della solidarietà, dell’altruismo e del rispetto. Dopo l’incontro con l’autrice, che insieme alle volontarie di ABIO Como leggerà il racconto ad alta voce, i bambini avranno la possibilità di realizzare i segnalibri ispirati ai protagonisti, utilizzando colla, bastoncini, pennarelli e materiali di recupero. Se desiderate portare a casa il libretto, potrete sostenere le attività di ABIO, l’associazione per il bambino in ospedale.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti disponibili. La prenotazione è gradita ma non obbligatoria a cittadeibalocchi30@gmail.com

Per altre info https://www.cittadeibalocchi.it/tulle-e-il-taglialegna-la-fiaba-e-i-laboratori-a-citta-dei-balocchi/

Presepe Olografico

chiesa di Santa Maria delle Grazie dalle 10.30 alle 19.30

https://www.cittadeibalocchi.it/una-prima-nazionale-il-presepe-in-ologrammi/

Babbo Natale Express

Largo Filippo Mondelli dalle 15.00 alle 19.00

https://www.cittadeibalocchi.it/prendi-al-volo-il-babbo-natale-express/



SABATO 6 GENNAIO

La Befana, special guest del Trio Immaginario

Igloo, Largo Filippo Mondelli dalle ore 15 alle 18

Esiste un luogo immaginario, uno di quei luoghi che si possono immaginare solo leggendo una favola. Provate ad immaginare. Non ci sono guerre, nessuno è diverso, non esistono divisioni.

In questo posto fantastico tutto è bello tutto è in armonia.

Immaginate poi un trio di musicisti immaginari, che suonano una musica immaginaria, che al tempo stesso mette allegria e rasserena le anime. Strumenti musicali immaginari che emettono suoni soavi immaginari... e immaginate una vecchina immaginaria che allieta e fa divertire i bambini donando loro caramelle ma soprattutto tanto, tanto amore.

Eh sì, è proprio un mondo perfetto, forse difficile da immaginare, ma tutto ciò che si può immaginare si può realizzare e tutti quanti noi abbiamo questo luogo immaginario in un angolino del nostro cuore, basta crederci un pochino di più.

Il Trio Immaginario con Alex De Simoni, Nicola Maria Lanni, Lele Palimento

I strii de Ruena ….. un giorno da befane

Special guest - In Riva sul lungo lago dalle ore 15.00

Si rinnova il simpatico e dolce gemellaggio fra le Streghe di Rovenna e le Befane dei Balocchi.

Le Befane “Stregate” vi aspettano sul lungolago dove gireranno anche le Befane del Teatro in Centro, pronte e regalare sorrisi befaneschi a chi vuole farsi un selfie!

Natale in divisa in Riva

Polizia di Stato con attività ludiche per bambini e pista dei mini quad ore 11-18

Educare i bambini all’assunzione delle responsabilità richiede impegno e capacità di saper orientare senza essere impositivi e direttivi. L’obiettivo principale di Città dei Balocchi in Divisa è avvicinare i bambini al lavoro svolto dalle forze dell’ordine e sensibilizzarli sui temi della legalità e della sicurezza. Trasformandosi in piccoli agenti, i bambini diventano così “paladini della giustizia”, pronti a “difendere” la città da ogni possibile pericolo proprio come i loro eroi. Sulla pista dei mini quad, i bambini vivranno l’emozione di correre su una mini moto o una mini auto in una pista dedicata solo a questi veicoli speciali.

Presepe Olografico

chiesa di Santa Maria delle Grazie dalle 10.30 alle 19.30

Babbo Natale Express

Largo Filippo Mondelli dalle 15.00 alle 19.00

DOMENICA 7 GENNAIO

Natale in divisa in Riva

Giocando con i Pompieri - Vigili del Fuoco con attività ludiche per bambini ore 11.00-17.00

Gran finale alla Città dei Balocchi per le attività realizzate in collaborazione con le forze dell’ordine.

Protagonisti della giornata sono i vigili del fuoco con l’associazione Pompieri Sempre, che porteranno un percorso ludico educativo. Indossando un elmo da vigile del fuoco, i bambini sono chiamati a seguire un tracciato, salire una scala, passare su trave e spegnere un'incendio. Viene infine rilasciato l’attestato di Vigile del fuoco della Città dei Balocchi.

Coro del Liceo Musicale Coreutico “Giuditta Pasta” diretto dal maestro Massimo Mazza

Ore 15.30 laboratorio corale per bambini e adulti, ore 17.30 spettacolo

Sala polifunzionale nel giardino di Villa Bernasconi, Largo Filippo Mondelli

Non perdete l’occasione di partecipare a questa esperienza pensata per la giornata finale di Città dei Balocchi e realizzata grazie alla collaborazione con il Liceo Musicale e Coreutico “Giuditta Pasta” di Como. Una rappresentanza del Coro del Liceo, composto dagli alunni e diretto dal Maestro Massimo Mazza, propone un laboratorio di attività corale che si terrà dalle ore 15.30 nella Sala Polifunzionale del giardino di Villa Bernasconi. Al termine del laboratorio i partecipanti potranno esibirsi nell’ambito dello spettacolo del Coro del Liceo in programma sempre lo stesso giorno.

L’obiettivo è la condivisione dello spirito natalizio. Gli studenti del Coro del Liceo Giuditta Pasta saranno pronti ad accogliere tutti adulti e bambini, che vorranno far parte di questo progetto meraviglioso.

La prenotazione è gradita ma non obbligatoria a cittadeibalocchi30@gmail.com

Salutiamo il nuovo anno con Elfo Ben e i suoi elfetti

Igloo, Largo Filippo Mondelli ore 16.00 e ore 17.30

Vieni a vedere Elfo Ben che racconta le sue avventure e poi Elfor Giorgio, Pietro, Chiara, Davide e Meris. Uno spettacolo tutto dedicato ai bambini che vede i bambini protagonisti. Alla Città dei Balocchi arriveranno anche alcuni ex solisti dello Zecchino d’Oro e avremo come special guest Valerio Baggio, pianista e compositore, ma soprattutto noto per essere autore di canzoni dello Zecchino. Quest’anno il suo brano "La casa stregata" si è classificato al secondo posto nella competizione canora dei bambini. Doppio spettacolo, ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Presepe Olografico

chiesa di Santa Maria delle Grazie dalle 10.30 alle 19.30

Babbo Natale Express

Largo Filippo Mondelli dalle 15.00 alle 19.00

E POI….

Il Trenino della Città dei Balocchi, Il mercatino della Riva del Gusto, la Pista di Pattinaggio, l’albero di Natale Clerici Tessuto – Gentili Mosconi, le Illuminazioni ogni sera all’imbrunire, le mostre a Villa Bernasconi “Un lusso quieto – Selezionatissima mostra di smoking e bottoni, dal 1900 al 1960, della collezione privata della storica Sartoria Orefice di Cernobbio” e “Plantalia. Arte Natura e Intelligenza artificiale – Una personale di Debora Hirsh”.